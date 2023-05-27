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أطلقتها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تطلق

مبادرة توعوية عن أهمية المحافظة على الكائنات والنباتات البرية في الجوف

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
مبادرة توعوية عن أهمية المحافظة على الكائنات والنباتات البرية في الجوف
المواطن - فريق التحرير

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‏أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالشراكة مع جمعية الحياة الفطرية بالجوف مبادرة تحت عنوان (أهمية المحافظة على الكائنات والنباتات البرية وتنميتها والمحافظة عليها من الانقراض) استفاد منها نحو 2105 طلبة من طلاب مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة.

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الهدف من الحملة

وهدفت الحملة إلى رفع الوعي البيئي والمحافظة على الحياة البرية وذلك من خلال البرامج الثقافية المتنوعة، وتوضيح المخاطر التي تهدد الحياة البرية والبيئية والمساهمة في تقليلها ومحاربتها، وتفعيل العمل التطوعي بما يخدم الحياة البرية والبيئية بشكل يضمن الاستفادة منها والحفاظ عليها، والحرص على مشاركة الطلاب في إعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تخدم الحياة البرية والبيئية، بالإضافة إلى توعية الطلاب بالكائنات الحية المهددة بالانقراض والتنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في المملكة، ومحاولة تغيير السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة والمحميات الطبيعية بشكل خاص.

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