مبادرة جسور توضح التسهيلات السعودية بشأن الحج

أطلقت وزارة الحج والعمرة “مبادرة جسور”، برعاية وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، وحضور 22 سفارة أوروبية.

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها، إن مبادرة جسور تأتي لتعزيز العلاقات وتيسير سبل التواصل بين وزارة الحج والعمرة والدول حول العالم.

وكشفت عن 3 أهداف لمبادرة جسور وهي التعريف بمنصة نسك حج، توضيح التسهيلات المقدمة من السعودية، وبيان البعد الإثرائي في الرحلة الإيمانية.

باقات الحج

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أن باقات الحج تظهر حسب المقاعد المتاحة في كل باقة.

وأوضحت الوزارة، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريالًا، وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.