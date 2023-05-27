مبادرة طريق مكة تواصل إنهاء إجراءات حجاج ماليزيا

تواصل مبادرة طريق مكة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من ماليزيا، في إطار الجهود التي تبذلها السعودية لتسهيل الإجراءات على الحجاج من الدول التي يتم تطبيق المبادرة فيها.

ورصدت صور خاصة لـ”المواطن“، موظفي الجوازات السعودية ضمن مبادرة طريق مكة، وهم ينهون إجراءات ضيوف الرحمن في ماليزيا، بكل سهولة ويسر، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج.

وكانت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا وصلت في 21 مايو الجاري إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي.

مبادرة وزارة الداخلية

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.