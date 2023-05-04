تشكيل مباراة برايتون ضد مان يونايتد منظومة خدمية متكاملة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة غدًا لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا الإجلاء القادمين من السودان صورة نادرة لحسني مبارك في ذكرى ميلاده الخطة الزمنية لتسجيل أكثر من 450 ألف طالب وطالبة مستجدين لقطات لبيضة متحجرة عمرها 20 عامًا مروجو المخدرات في السعودية بقبضة المكافحة لحظة وصول السفينة السعودية أمانة إلى جدة وعلى متنها 1762 شخصًا مباشرة حالة طبية لأحد الرعايا القادمين من السودان عبر سفينة أمانة تقنية ذكية جديدة ترصد الطيور المصابة بالإنفلونزا
رصدت قناة العربية، مباشرة حالة طبية من قبل الإسعافات الأولية لأحد الرعايا القادمين من السودان عبر سفينة أمانة.
مباشرة حالة طبية من قبل الإسعافات الأولية لأحد الرعايا القادمين من #السودان عبر سفينة " أمانة"
عبر:@Hisham_khayyat pic.twitter.com/bnEFxG9ra7قد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 4, 2023
ووصل مساء اليوم إلى مدينة جدة مواطن، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1765 شخصًا من الجنسيات التالية:
(مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنجلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتشيك، البرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا).
وقد تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة –أمانة-، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 7839 شخصًا (247 مواطنًا، ونحو 7592 شخصًا ينتمون لـ 110 جنسيات).
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.