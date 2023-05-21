“مبكو” تخسر 7 ملايين ريال في الربع الأول

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو” تسجيل صافي خسائر 7.1 مليون ريال، مقابل93 مليون ريال صافي ربح في الربع الأول من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات الفصلية للشركة بنحو27% لتسجل نحو 224 مليون ريال، مقابل 305 ملايين ريال في الربع الأول من العام الماضي.

سبب تسجيل الخسائر

وأوضحت الشركة في بيان لها في “تداول”، اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي لتحقيق صافي خسارة في الربع الأول من العام يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 27% نتيجة تراجع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة وهبوط أسعار بيع المنتجات الورقية عالميا، مما أدى إلى انخفاض هامش مجمل الربح من 47% إلى 16%، وزيادة تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع كمياتها.

وأشارت إلى أن أثر الانخفاض في إجمالي الربح عوضه جزئيا عاملان، الأول قدرة المجموعة على تحقيق إيرادات أخرى بقيمة 4.7 مليون ريال سعودي مقابل مصاريف أخرى بقيمة 3.3 مليون ريال سعودي في العام الماضي، وتتكون الإيرادات الأخرى من مكاسب بقيمة 1.8 مليون ريال سعودي من فروق صرف العملات الأجنبية و1.8 مليون ريال سعودي نتيجة لاسترداد مطالبات تأمين في إحدى الشركات التابعة ومليون ريال سعودي مبيعات أخرى.

أوضحت أن الأمر الثاني لتعويض أثر انخفاض إجمالي الربح فهو تخفيض المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بمقدار 2.9 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك أساسًا إلى تحقيق وفورات في تكاليف الشحن والنقل لعملاء التصدير، حيث كانت هذه التكاليف في العام الماضي أعلى بكثير بسبب القيود اللوجستية العالمية.

وذكرت أن التغيرات الأخرى تتمثل بشكل رئيسي في زيادة تكاليف التمويل بمقدار 2.5 مليون ريال سعودي نتيجة لارتفاع الرافعة المالية ومعدل “سايبور”.