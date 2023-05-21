Icon

“الأبحاث والإعلام” تحقق 121 مليون ريال أرباحاً Icon صحيفة أوكرانية: السعودية تلعب دورًا مهمًا في خطة السلام Icon 200 مليون دولار قيمة صفقة سعودية لرعاية السوبر الإفريقي Icon تعليم نجران: الدراسة عن بُعد اليوم للفترة المسائية Icon “مبكو” تخسر 7 ملايين ريال في الربع الأول Icon هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف شاغرة Icon لحظات لرائدي الفضاء السعوديين على الأرض Icon رسميًا بدء التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور Icon تحذير لأهالي عسير وجازان: أمطار وعواصف حتى المساء Icon 1.5 مليون ريال صافي ربح “الكثيري” في الربع الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
نتيجة تراجع أسعار بيع المنتجات وزيادة تكلفة المبيعات

“مبكو” تخسر 7 ملايين ريال في الربع الأول

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
“مبكو” تخسر 7 ملايين ريال في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو” تسجيل صافي خسائر 7.1 مليون ريال، مقابل93 مليون ريال صافي ربح في الربع الأول من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات الفصلية للشركة بنحو27% لتسجل نحو 224 مليون ريال، مقابل 305 ملايين ريال في الربع الأول من العام الماضي.

قد يهمّك أيضاً
الأمن العام يذكّر: 3 معلومات لن يطلبها منك موظف البنك

الأمن العام يذكّر: 3 معلومات لن يطلبها منك موظف البنك

chat lock ميزة جديدة لحماية محادثاتك عبر واتساب

chat lock ميزة جديدة لحماية محادثاتك عبر واتساب

سبب تسجيل الخسائر

وأوضحت الشركة في بيان لها في “تداول”، اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي لتحقيق صافي خسارة في الربع الأول من العام يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 27% نتيجة تراجع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة وهبوط أسعار بيع المنتجات الورقية عالميا، مما أدى إلى انخفاض هامش مجمل الربح من 47% إلى 16%، وزيادة تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع كمياتها.

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان يتوسط القادة المشاركين في قمة جدة

محمد بن سلمان يتوسط القادة المشاركين في قمة جدة

وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة

وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة

وأشارت إلى أن أثر الانخفاض في إجمالي الربح عوضه جزئيا عاملان، الأول قدرة المجموعة على تحقيق إيرادات أخرى بقيمة 4.7 مليون ريال سعودي مقابل مصاريف أخرى بقيمة 3.3 مليون ريال سعودي في العام الماضي، وتتكون الإيرادات الأخرى من مكاسب بقيمة 1.8 مليون ريال سعودي من فروق صرف العملات الأجنبية و1.8 مليون ريال سعودي نتيجة لاسترداد مطالبات تأمين في إحدى الشركات التابعة ومليون ريال سعودي مبيعات أخرى.

أوضحت أن الأمر الثاني لتعويض أثر انخفاض إجمالي الربح فهو تخفيض المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بمقدار 2.9 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك أساسًا إلى تحقيق وفورات في تكاليف الشحن والنقل لعملاء التصدير، حيث كانت هذه التكاليف في العام الماضي أعلى بكثير بسبب القيود اللوجستية العالمية.

وذكرت أن التغيرات الأخرى تتمثل بشكل رئيسي في زيادة تكاليف التمويل بمقدار 2.5 مليون ريال سعودي نتيجة لارتفاع الرافعة المالية ومعدل “سايبور”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نزوح غير مسبوق بالسودان
العالم

نزوح غير مسبوق بالسودان

العالم
مهربو القات في جازان بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مهربو القات في جازان بقبضة الأمن

أخبار أمنية
بيع ساعة سويسرية بأكثر من مليوني دولار
غرائب

بيع ساعة سويسرية بأكثر من مليوني دولار

غرائب
طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى
السعودية اليوم

طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية...

السعودية اليوم
تحديد معيار اختيار المنشآت المستهدفة لربط وتكامل الفوترة الإلكترونية
حصاد اليوم

تحديد معيار اختيار المنشآت المستهدفة لربط وتكامل...

حصاد اليوم
شؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر
السعودية اليوم

شؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين...

السعودية اليوم
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس
السوق

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

السوق
الهلال يواصل الاستعداد لمواجهة أوراوا
الرياضة

الهلال يواصل الاستعداد لمواجهة أوراوا

الرياضة