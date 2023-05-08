 مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير الجدل

أثار مبنى السفارة الأمريكية الجديد، الذي يُشيد في لبنان حاليًا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كُشف عن صوره أخيرًا، وذلك بسبب ضخامة حجمه المبالغ فيها.

موقع السفارة الجديدة

ويتواجد المبنى الجديد في منطقة عوكر، على بعد 13 كيلو مترًا شمال العاصمة اللبنانية بيروت، وتبلغ مساحته نحو 90 ألف متر مربع.

وتساءل العديد من مستخدمي السوشيال ميديا عن سبب بناء سفارة بمثل هذا الحجم في دولة صغيرة نسبيًا مثل لبنان، وعما إذا كان مركزًا للتجسس لإدارة منطقة الشرق الأوسط أم قاعدة عسكرية، بحسب تعبيرهم.

جدل على السوشيال ميديا

وكتب أحد المستخدمين على تويتر: هذه ليست سفارة وإنما قاعدة عسكرية أمريكية، وتساءل مستخدم آخر: يا ترى ما هو السبب وراء بناء سفارة بهذا الحجم في إحدى أصغر الدول في المنطقة؟

بينما اعتبر مستخدم آخر على تويتر أن مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان هو وكر تجسس، وقالت مستخدمة أخرى: ليس غريبًا أن تكون هذه هي ثاني أكبر سفارة بعد السفارة الأمريكية بالعراق، ما الهدف من سفارة مثل هذه ببلد صغير متل لبنان غير أن يكون دورها كقاعدة عسكرية لتدعم المصالح الأمريكية بالمنطقة.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية في بيروت أحيت قبل أسابيع، الذكرى الـ40 لتفجير مبنى سفارتها هناك في 18 أبريل 1983، الذي تسبب في مقتل 63 شخصًا، وتتهم أمريكا حزب الله اللبناني بالضلوع في تفجير سفارتها في بيروت، وهو ما نفاه الحزب.