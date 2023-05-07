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افتتاح المنطقة 11 مايو الجاري

متجر ISAIA لأول مرة في السعودية بـ فيا الرياض

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
متجر ISAIA لأول مرة في السعودية بـ فيا الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن متجر ISAIA لأول مرة في المملكة، بمنطقة فيا رياض.

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وقال آل الشيخ في تغريدة بموقع تويتر: لأول مرة في السعودية، متجر ISAIA بأزياء رجالية فاخرة ومصنوعة يدويًّا في منطقة فيا رياض.

ونشر آل الشيخ صورًا لبعض منتجات المتجر، مشيرًا المبادرة بالحجز من خلال الرابط الإلكتروني (اضغط هنا).

فيا رياض

وفي وقت سابق، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن موعد افتتاح منطقة فيا رياض، في 11 مايو الحالي.

تجربة متكاملة

وتشكل منطقة فيا رياض الترفيهية تجربة متكاملة بتصميم فريد على الطراز السلماني، يتناغم مع الهوية المحلية لمدينة الرياض، وتضم مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية، وواحدًا من أشهر فنادق الخمس نجوم سانت ريجيس الرياض، والعديد من المطاعم والمقاهي العالمية التي تتواجد بالمملكة لأول مرة، مع سبع صالات سينما توفر تجارب سينمائية فريدة؛ حيث تتميز كل صالة بتصميم مختلف، إحداها صالة طويق التي تتميز بالتصميم النجدي.

ومن المنتظر أن تشهد فيا رياض تشكيلة متنوعة من العروض المختلفة وأماكن الترفيه ذات النمط الفاخر التي تزخر بها المنطقة.

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