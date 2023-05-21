متحدث الداخلية يوضح مزايا مبادرة طريق مكة لخدمة الحجاج

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب مزايا مبادرة طريق مكة التي تسهل إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة.

وأوضح الشلهوب في لقائه مع ” قناة الإخبارية” أن المبادرة تهدف لإنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام، في دول معينة في مطاراتهم، قائلا:” يعتبرون أنهم داخل المملكة وهم في مطاراتهم”.

فريق سعودي

وأضاف أنه يتم تخليص الإجراءات للحجاج عبر فريق سعودي متواجد داخل هذه المطارات، تم إرساله من المديرية العامة للجوازات، بعد التاكد من إتمام التأشيرات والاشتراطات الصحية بالتكامل والتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وسدايا، ومن ثم بعد ذلك استقبال الحجاج في المطارات المخصصة لهم داخل المملكة.

كما أكد الشلهوب أن رحلة الحاج منذ وصوله لمطارات المملكة والمنافذ وأدائهم للمشاعر آمنة وميسرة، حيث يرافقهم رجال الأمن بمختلف تخصصاتهم بدءًا من الجوازات حتى القوات داخل الحرم لتوفير رحلة آمنة وميسرة لكل الحجاج.