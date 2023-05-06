متحدث شرطة الرياض: الجهود الميدانية تتواصل لتجفيف منابع الترويج للمخدرات

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أكد الرائد خالد الكريديس متحدث شرطة منطقة الرياض، أن الجهات الأمنية تواصل الجهود الميدانية في الحرب على المخدرات، مع تنفيذ ضربات أمنية أسفرت عن الإطاحة بـ 7 أشخاص من جنسيات مختلفة حيث كونوا خلية إجرامية يمتهن أفرادها الترويج للمخدرات.
متحدث شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس: ضبط أكثر من 1.2 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل ألواح زجاجية والقبض على 7 أشخاص من جنسيات مختلفة #إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/jUlbV2ylu8قد يهمّك أيضاً
— إذاعة الإخبارية (@EKH_Radio) May 6, 2023
وأشار الكريديس في تسجيل صوتي لقناة “الإخبارية”، إلى أن هذه الخلية مكونة من مواطنين و3 مقيمين من الجنسيات المصرية والسورية والبنجلاديشية ومقيمين من الجنسية اليمنية، وكان بحوزتهم 1,266,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية.
ولفت إلى أنه تم تعقبهم ورصدهم ومتابعتهم ميدانيًا وصولًا لكشف موقع اتخذ مقر للتسليم بهدف الترويج للمواد المخدرة في محافظة المزاحمية غرب العاصمة الرياض.
وأشار إلى أنه تم إيقافهم بنجاح واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، مؤكدًا أن جريمة تعاطي وترويج وتهريب المخدرات هي آفة لها آثار سلبية لا تقتصر على المتعاطين ولكن تصل إلى أقرب الأقربين.
وأكد أن الجهات الأمنية تنفذ الجهود الميدانية لتجفيف منابع هذه الجريمة، والوقوف على الأساليب الإجرامية الإجرامية التي يتبعونها المجرمين وتحليلها من خلال بعض الاستراتيجيات الأمنية التي تتبع في تحليل البيانات والرصد والمتابعة.