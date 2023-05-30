متعاطو المخدرات في حفر الباطن في طريقهم للتعافي

أعلنت الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية “تعافي”، أن نحو 100 شخص من محافظة حفر الباطن في طريقهم للعلاج من إدمان المخدرات، ذلك بالتزامن مع إطلاق الحملة الأمنية الكبرى لمكافحة المخدرات بالمرصاد.

خطر الشبو

وأوضح مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أن مادة الشبو المخدرة تسبب عدة أعراض نفسية لكل المتعاطين كالعنف، والسلوك الإجرامي، والاكتئـاب الشديد، وعدم القدرة على إصدار الأحكام، بالإضافة إلى الهلوسة السمعية والبصرية والشعـور بالقلق.

كما لفت إلى أنه وراء أعراض جسدية أخرى مثل فشل وظائف الكلى والشيخوخة المبكرة، وتقرحات الجلد، وارتفاع حرارة الجسم، واضطراب الجهاز الهضمي وأمراض القلب وضغط الدم.