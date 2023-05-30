متعاطو المخدرات في حفر الباطن في طريقهم للتعافي

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق
أعلنت الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية “تعافي”، أن نحو 100 شخص من محافظة حفر الباطن في طريقهم للعلاج من إدمان المخدرات، ذلك بالتزامن مع إطلاق الحملة الأمنية الكبرى لمكافحة المخدرات بالمرصاد.
وأوضح مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أن مادة الشبو المخدرة تسبب عدة أعراض نفسية لكل المتعاطين كالعنف، والسلوك الإجرامي، والاكتئـاب الشديد، وعدم القدرة على إصدار الأحكام، بالإضافة إلى الهلوسة السمعية والبصرية والشعـور بالقلق.
كما لفت إلى أنه وراء أعراض جسدية أخرى مثل فشل وظائف الكلى والشيخوخة المبكرة، وتقرحات الجلد، وارتفاع حرارة الجسم، واضطراب الجهاز الهضمي وأمراض القلب وضغط الدم.