متعافية من الإدمان: كنت أبغي أسرق ذهب بنتي وأبيعه

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روت متعافية من الإدمان قصة تعاطيها المواد المخدرة، ورحلة التعافي والعلاج، موجهة رسالة دعم لكل المتعاطين بأن يتركوا التعاطي ويبدؤوا رحلة العلاج؛ لحماية أنفسهم وشبابهم، والمجتمع.
#الشارع_السعودي | تقرير.. متعافية تروي قصتها مع إدمان المخدرات. #الحرب_على_المخدرات #قناة_السعودية pic.twitter.com/duZqiSS1auقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) May 15, 2023
وأشارت السيدة، خلال لقاء لها مع قناة السعودية، إلى أنها أثناء تعاطي المخدرات ماتت لديها العاطفة، مضيفة: ما كنت أبغى أنظر لأبنائي، أبغى فلوس، أبغى أسرق ذهب بنتي وأبيعه.
وأكملت: تواصلت مع أحد الأخصائيين، وأخبرته أني أريد العلاج من الإدمان، وبالفعل ذهبت إلى المستشفى، وظللت أتعالج لمدة 21 يومًا.
وتابعت: بمجرد أن دخلت المستشفى شعرت أني أعيد شريط حياتي أمام عيني منذ كنت طفلة وحتى كبرت.
استطردت السيدة: تعافيت من سموم المخدرات بعد 21 يومًا، وتذكرت أبنائي، وأني ظلمتهم وظلمت نفسي وأريد أن أجمع الشمل من جديد، مضيفة: بعد خروجي من المستشفى عاهدت الله عز وجل ألا أفرط في صلاتي.
في سياق متصل، وجهت السيدة رسالة إلى المدمنين بأن يتركوا التعاطي؛ لأن هذا الطريق ينتهي بخسارة العمر والروح والتشتت والضياع.