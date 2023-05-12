متعافٍ بعد 9 سنوات إدمان: صديقي توفي أمام عيني بسبب المخدرات

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وثق مقطع فيديو قصة مدمن أضاع مستقبله وفقد صديقه، بسبب المخدرات، وكذلك أم تخلَى عنها أبناؤها بسبب ابنها المدمن.
قصة مدمن لتسع سنوات يشكو من ألم موت صديقه .. وأم يتخلَى عنها أبناؤها بسبب ابنها المدمن
القصة كاملة في هذا التقرير @m_media_2000#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/clvEkhZATfقد يهمّك أيضاً
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 12, 2023
وبحسب تقرير عرضته قناة إم بي سي، وصف محمد، -متعافٍ بعد 9 سنوات من الإدمان، تفاصيل رحلته مع الإدمان، قائلاً: لا إنجازات في حياتي، كل يوم نفس اللي قبله، بعد التعاطي دراستي تدهورت، وصلت لمرحلة أنه ماتت الإنسانية والشعور ما تحس إنك إنسان زي العالم.
وأضاف: كنا نقول بس اللي يموت من الشبو، لكن إحنا كنا نتعاطى مهدئات ونتحدى وطريق المخدرات معروف، سجن أو وفاة، مشيرًا إلى أن صديقه توفي أمام عينيه ولم يستطع فعل شيء له.
بدورها، كشفت سيدة أن الجميع تخلى عنها بسبب ابنها المدمن، حيث قالت: صار يتهم أخوانه ويكسر أغراضهم، وصارت حياتنا كلها نكد وإزعاج.
وتابعت: قالوا لي الولد تمكنت منه المحرمات، اتركيه في الشارع وخليه يضيع، لكن قلت لن أترك ولدي، إلى أن يأخذ الله أمانته، ودعيت الله أن يصلحه ويهديه ويرده إليه.
يأتي ذلك بالتزامن مع حملة قومية كبرى تطلقها الجهات الأمنية تحت عنوان بالمرصاد، لملاحقة مروجي ومهربي المخدرات في المملكة، لحماية المجتمع السعودي وشبابه من خطر تلك السموم.