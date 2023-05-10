قنابل موقوتة تهدد العالم قادمة من الفضاء انتكاسة قانونية جديدة لترامب متعافٍ من الشبو: كنت أنام بالـ9 أيام وفكرت في الانتحار نزوح غير مسبوق بالسودان لحظة وصول 7 دبلوماسيين سعوديين و22 من رعايا الدول إلى جدة إسرائيل تفتح الملاجئ شكل جديد لجوجل يحاكي شبكات التواصل الاجتماعي رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساء إطلاق نار على كنيس يهودي في تونس السماح بتجربة المكياج على الحيوانات ببريطانيا بعد حظر 25 عامًا
كشف المواطن عبدالله المطيري– متعافٍ من المخدرات- تفاصيل معاناته مع التعاطي لمدة 15 عامًا، قبل أن يتعافى، ويعود إلى حياته الطبيعية.
عبدالله المطيري معاناة 15 عاماً من تعاطي المخدرات والشبو ،،
وافق أن تظهر هويته لنقل قصته للمجتمعقد يهمّك أيضاً
ليالي متتالية من الأرق وهلوسة طلاق ومحاولة إنتحار!!
القصة كاملة مع أحمد العثمان@Ahm_PR#نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/ZL0gOla3vy
— MBC أخبار (@MBC24News) May 8, 2023
وقال المطيري خلال لقائه مع قناة mbc1: إنه كان يتعاطى المخدرات، حتى وصل إلى إدمان الشبو، والذي كان يتسبب في عدم نومه بالـ 9 أيام على التوالي.
وأشار المطيري إلى أنه وصل لمرحلة التفكير في الانتحار، وكاد يقتل على يد صديقه بسبب الوسوسة، فضلًا عن انقطاعه عن أهله لمدة 3 أشهر، وقيامه بجرح والدته أكثر من مرة، وغلق جواله وعدم الرد على أحد.
أوضح المطيري، أنه ترك والدته وزوجته وأولاده، وكان يصرف كل أمواله على تعاطي المخدرات، حتى قرر الذهاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.
يذكر أن عبدالله المطيري رفض إخفاء هويته، وفضل الظهور، حتى تكون قصته عبرة للآخرين.