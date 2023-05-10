متعافٍ من الشبو: كنت أنام بالـ9 أيام وفكرت في الانتحار

كشف المواطن عبدالله المطيري– متعافٍ من المخدرات- تفاصيل معاناته مع التعاطي لمدة 15 عامًا، قبل أن يتعافى، ويعود إلى حياته الطبيعية.

إدمان الشبو

وقال المطيري خلال لقائه مع قناة mbc1: إنه كان يتعاطى المخدرات، حتى وصل إلى إدمان الشبو، والذي كان يتسبب في عدم نومه بالـ 9 أيام على التوالي.

أفكار انتحارية

وأشار المطيري إلى أنه وصل لمرحلة التفكير في الانتحار، وكاد يقتل على يد صديقه بسبب الوسوسة، فضلًا عن انقطاعه عن أهله لمدة 3 أشهر، وقيامه بجرح والدته أكثر من مرة، وغلق جواله وعدم الرد على أحد.

رحلة التعافي

أوضح المطيري، أنه ترك والدته وزوجته وأولاده، وكان يصرف كل أمواله على تعاطي المخدرات، حتى قرر الذهاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن عبدالله المطيري رفض إخفاء هويته، وفضل الظهور، حتى تكون قصته عبرة للآخرين.