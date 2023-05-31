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أكد أن المخدرات لا يوجد بها إلا الدمار

متعافِ من الشبو: سرقت مركبة بدون وعي بسبب الإدمان

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ مساءً
متعافِ من الشبو: سرقت مركبة بدون وعي بسبب الإدمان
المواطن - فريق التحرير

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روى متعافٍ من الشبو قصة إدمانه وسرقته مركبة دون إدراك ووعي، مؤكدًا أن المخدرات لا يوجد منها إلا الدمار.

وقال المتعافي في تصريحات لقناة “الإخبارية”، “كنت سهران وحالتي صعبة وخرجت عن خط سير وسرقت مركبة دون وعي”، لافتًا إلى أن المخدرات التي كان يتعاطها أثرت عليه بشدة حيث كان يسير بدون وعي ولا عقل ولا يشعر بما يفعله حتى وصل الأمر إلى وقوفه بالدوريات الأمنية.

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تعافى بمركز إرادة

وعلى إثره، ذهب إلى مركز “إرادة” من أجل التعافي والشفاء، حيث قضى حتى الآن 4 أشهر لتنفيذ برنامج تأهيلي معه للتعامل مع المجتمع.

وأكد أن هناك سرية تامة في التعامل معه وبشأن معلوماته الشخصية ودخوله، ناصحًا الشباب بالقول: “المخدرات ما بها إلا الدمار”.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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