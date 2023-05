متهور شعر بالاختناق ففتح باب الطائرة في منتصف الرحلة

أثار مسافر كوري جنوبي الذعر بين الركاب، أثناء سير رحلة جوية داخلية في سيوول، بعد أن فتح باب ‏الطائرة على ارتفاع 213 مترًا فوق سطح الأرض.‏

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعًا مصورًا للرجل وهو يفتح باب الطائرة، التابعة لشركة الخطوط الجوية آسيانا، يوم الجمعة الماضي، قبل دقائق من هبوطها في مدينة دايجو الجنوبية الشرقية، الواقعة على بعد 237 كيلو مترًا جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

ولم يُصب أي من المسافرين الـ194، الذين كانوا على متن الرحلة الجوية جراء تصرف الراكب، بما في ذلك مجموعة من الرياضيين المراهقين، بينما تم نقل 9 ركاب أصيبوا بالذعر إلى المستشفيات، بعد ظهور أعراض عليهم تتمثل بصعوبة في التنفس.

ووافقت محكمة دايجو الجزئية، على طلب مذكرة توقيف للمسافر، البالغ 33 عامًا، بسبب انتهاك مزعوم لقانون أمن الطيران، مشيرة إلى خطورة قضيته وخطر الهروب، وفقًا لوكالة يونهاب الكورية، اليوم الأحد.

ولدى وصوله إلى المحكمة للاستجواب، في وقت سابق من اليوم الأحد، قال الرجل إنه يعتذر جدًا لتسببه بذعر للأطفال، الذين كانوا على متن الطائرة، عندما سأله الصحفيون عما إذا كان على علم بخطر فتح باب الطائرة، أخبر الرجل مسؤولي الشرطة في وقت سابق، أنه تعرض لضغط كبير، بعد أن فقد وظيفته مؤخرًا، وأراد الخروج من الطائرة لأنه شعر بالاختناق.

Man arrested after opening door as plane prepared to land in South Korea, 9 people taken to hospital – Yonhap pic.twitter.com/2cCmwV27Yg

— BNO News (@BNONews) May 26, 2023