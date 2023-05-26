متهور يفتح باب طائرة بالجو ولقطات توثق الحدث

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لراكب أثار الرعب بين المسافرين على متن طائرة بعدما فتح باب الطوارئ قبيل هبوطها بدقائق.
ووفقًا لتقارير إعلامية، احتجزت سلطات كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، رجلاً بعد أن فتح باب طائرة تابعة لشركة “آسيانا إيرلاينزو” وذلك قبل دقائق من موعد هبوطها في مدينة دايجو، مما تسبب في حالة من الذعر بين الركاب.
وفي التفاصيل، هبطت الطائرة “إيرباص إيه 321-200” بسلام في حوالي الساعة 12:40 ظهراً بالتوقيت المحلي، وأظهر جدول رحلات المطار أنها انطلقت من جزيرة العطلات جيجو قبل ساعة، بحسب رويترز.
ولم يصب في الحادث أحد بأذى، لكن تسعة أشخاص، وجميعهم من المراهقين، نقلوا إلى المستشفى بعد معاناتهم من مشاكل في التنفس، وفقًا لمسؤول في إدارة الإطفاء في دايجو.
وبحسب وكالة يونهاب، فقد ألقت السلطات القبض على راكب في الثلاثينات من عمره بعد قيامه بفتح باب طوارئ الطائرة وهي في الجو.
الجدير بالذكر أن الطائرة من نوع إيرباص A321-200 كان على متنها 200 راكب وتم فتح تحقيق مع الشاب لمعرفة دوافعه.