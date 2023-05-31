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متوسط أفراد الأسرة السعودية 4.8 ونسبة الذكور 50.2 %

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
متوسط أفراد الأسرة السعودية 4.8 ونسبة الذكور 50.2 %
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت نتائج تعداد السعودية لعام 2022، أن إجمالي عدد الأسر السعودية بلغ 4.2 ملايين أسرة، بمتوسط حجم يعادل 4.8 أفراد للأسرة الواحدة.

وتقاربت نسبة الذكور السعوديين مع الإناث السعوديات، فوصلت نسبة الذكور إلى 50.2% مقارنة بـ 49.8% للإناث.

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حجم أفراد الأسرة

فيما كان متوسط حجم أفراد الأسرة غير السعودية 2.7 أفراد للأسرة الواحدة، ووصلت نسبة الذكور إلى 76% من إجمالي غير السعوديين في المملكة.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء أعلنت اليوم أن عدد سكان السعودية بلغ 32.175.224 نسمة، وذلك وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022م التي نشرتها الهيئة على موقع التعداد.

 

وأبرزت النتائج أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%، مشيرة إلى أن عدد الذكور الإجمالي بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61%، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39%.

عدد السكان بالمناطق

ومثَّل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68% من إجمالي عدد سكان المملكة، كما تُعد الرياض أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، يليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

وأكدت الهيئة أن السعودية تميزت بتركيبتها السكانية الشابة، حيث بلغ متوسط عمر السكان 29 عامًا، وبلغ متوسط عمر السعوديين 25 عامًا، ووصلت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 63% من إجمالي عدد السعوديين، فيما وصل عدد المساكن في المملكة إلى أكثر من 8 ملايين مسكن، تشكِّل الشقق السكنية ما نسبته 51% منها.

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