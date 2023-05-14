متوفى دماغيًّا ينقذ حياة مريض بالقصور الكبدي

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي راكب يحاول تهريب 14 سبيكة ذهبية بالهند مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة
نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالتعاون مع البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنقاذ حياة مواطن سعودي وإنهاء معاناته مع القصور الكبدي، وذلك بإجراء عملية زراعة كبد له في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية من متبرع متوفى دماغيًّا بمستشفى كليفلاند كلنيك بأبوظبي.
وأوضح المدير العام للمركز الدكتور طلال القوفي أن النجاح المحقق لهذه الحالة جاء نتيجة التنسيق العالي من قبل المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالتعاون المشترك بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين سواء من الطاقم الطبي والإداري بمستشفى كليفلاند كلينك، وأمن مطار أبوظبي، مشيدًا بجهود هيئة الطيران المدني في المملكة والخطوط الجوية السعودية لتسهيل إجراءات ونقل العضو المستأصل، وتكمن أهمية هذا الإجراء في توفير وسيلة إمداد لوجستية لنقل الأعضاء بصورة أمنة وسريعة بأقل تكلفة ممكنة.
وعبر عن امتنانه وتقديره لعائلة المتوفى على موقفهم الإنساني النبيل بإيثارهم التبرع بأعضاء فقيدهم، وأن يهبوا حياة جديدة لمرضى القصور العضوي.