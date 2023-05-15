مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا

تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة هولندي يخزّن جثة والده بالثلاجة لأكثر من عام حالة ممطرة جديدة على السعودية تبدأ اليوم البحوث الفلكية: وقفة عيد الأضحى 27 يونيو
كشفت تقارير إعلامي عن مقتل ستة أسود في كينيا على يد الرعاة، بعد تعرّض قطيعهم لهجوم من قبل أحد هذه الحيوانات، في أحدث حادثة مرتبطة بالصراعات المتكررة بين البشر والحيوانات البرية في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.
وفي اليوم السابق، قُتل أحد أقدم الأسود التي تعيش في البرية في إفريقيا بالرماح على يد رعاة الماساي، بالقرب من حديقة أمبوسيلي الوطنية (جنوب)، قرب الحدود مع تنزانيا.
وأفادت وكالة حماية البيئة الكينية في بيان بمقتل ما مجموعه عشرة أسود في منظومة أمبوسيلي البيئية منذ الأسبوع الماضي، مشيرة إلى اجتماعات عُقدت مع ممثلي السكان المحليين للتباحث في القضية.
وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات ركزت على كيفية تقليل مخاطر الصراع بين الإنسان والحياة البرية، بما في ذلك تطوير أنظمة وقائية لتنبيه المجتمعات إلى وجود الحياة البرية في المناطق المجاورة لها.