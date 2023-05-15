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تعرضوا لقطيع أحد الرعاة

مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامي عن مقتل ستة أسود في كينيا على يد الرعاة، بعد تعرّض قطيعهم لهجوم من قبل أحد هذه الحيوانات، في أحدث حادثة مرتبطة بالصراعات المتكررة بين البشر والحيوانات البرية في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.

أحد أقدم الأسود

وفي اليوم السابق، قُتل أحد أقدم الأسود التي تعيش في البرية في إفريقيا بالرماح على يد رعاة الماساي، بالقرب من حديقة أمبوسيلي الوطنية (جنوب)، قرب الحدود مع تنزانيا.

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وأفادت وكالة حماية البيئة الكينية في بيان بمقتل ما مجموعه عشرة أسود في منظومة أمبوسيلي البيئية منذ الأسبوع الماضي، مشيرة إلى اجتماعات عُقدت مع ممثلي السكان المحليين للتباحث في القضية.

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تقليل مخاطر الصراع

وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات ركزت على كيفية تقليل مخاطر الصراع بين الإنسان والحياة البرية، بما في ذلك تطوير أنظمة وقائية لتنبيه المجتمعات إلى وجود الحياة البرية في المناطق المجاورة لها.

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