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عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2022

مجلس إدارة “جي آي جي” يوصي بتوزيع 25 مليون ريال أرباحاً

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
مجلس إدارة “جي آي جي” يوصي بتوزيع 25 مليون ريال أرباحاً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة الخليج للتأمين “جي آي جي” توصية مجلس الإدارة بتوزيع 25 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2022.

أحقية توزيع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم موافقة الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية.
وأضافت مجموعة الخليج للتأمين “جي آي جي”، أنه سيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات التنظيمية.

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