مجلس إدارة “جي آي جي” يوصي بتوزيع 25 مليون ريال أرباحاً

لا منافس لـ السعودية في مجال الهيدروجين الأخضر والأزرق مهندس يسرق سر مشروع سيارة آبل ويفر إلى الصين إدراج منتجات الأمن السيبراني في قائمة المحتوى المحلي الجيش الأمريكي يرصد مقاتلة روسية في سماء ألاسكا سلسلة فيصل بن فرحان ووزراء خارجية ليبيا والمغرب وسوريا السعودية تحقق قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالًا للسياح أعلام الدول العربية ترفرف في سماء جدة سوريا: السعودية بذلت جهدًا هائلًا لاحتضان جميع الدول العربية لحظة مؤثرة لأب يحتفل بتخرج ابنته أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف نتائج مفاوضات سقف الدين
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين “جي آي جي” توصية مجلس الإدارة بتوزيع 25 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2022.