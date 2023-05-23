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عن العام 2022 ونصيب السهم 0.5 ريال

مجلس إدارة “مبكو” يوصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
مجلس إدارة “مبكو” يوصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية

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أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو” عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتوزيع 5% أرباحاً نقدية على المساهمين عن عام 2022.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم الثلاثاء، إجمالي التوزيعات 33.33 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 66.66 مليون سهم بواقع نصف ريال لكل سهم.

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أحقية توزيع الأرباح

وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

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وأوضحت أن هذه التوصية تأتى كجزء من استراتيجية الشركة لتوزيع أرباح ثابتة، مع التركيز على خطط النمو الخاصة بها، كما تشير الشركة إلى أن تحسن الربحية يعزز من قدرتها على الالتزام بخطط النمو الخاصة بها، بما في ذلك مشاريع الشركات المملوكة لها كشركتي جذور واستدامة وغيرها من المشاريع المستقبلية.

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