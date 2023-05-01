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مواصلة الحوار بشكل بناء في عملية السلام

مجلس الأمن يشيد بدعم المملكة للوساطة الأممية في اليمن

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ صباحاً
مجلس الأمن يشيد بدعم المملكة للوساطة الأممية في اليمن
المواطن - فريق التحرير

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رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بدعم المملكة وسلطنة عُمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن، داعيًا جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار والانخراط بشكل بناء في عملية السلام.

المحادثات السعودية العمانية

وقال أعضاء المجلس، في بيان صحفي أمس الأحد، “إن المحادثات السعودية العمانية الأخيرة تمثل خطوات قيمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية-يمنية جامعة، برعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ بناءً على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفق البيان.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من المملكة وسلطنة عُمان إلى العاصمة اليمنية صنعاء ولقائهم بالحوثيين.

تسوية سياسية

وشدد المجلس على دعمه المستمر لجهود التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف.

وفي 9 أبريل الجاري، زار وفدان سعودي وعماني العاصمة صنعاء، حيث أجريا محادثات مع جماعة الحوثي، ضمن جهود إقليمية ودولية مكثفة، لإحلال السلام في اليمن.

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