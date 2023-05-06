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مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة سيركو الدولية “Serco Group”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف  شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المجموعة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. كبير مهندسي دعم تكنولوجيا المعلومات.
  2. منسق المشروع – STCA.
  3. مراقب المستندات – STCA.
  4. مستشار الحوكمة – STCA.
  5. مستشار تصميم المناهج – STCA.
  6. مستشار التخطيط الاستراتيجي – STCA.
  7. مدير الموارد البشرية والإعداد.
  8. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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