مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت مجموعة سيركو الدولية “Serco Group”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المجموعة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

كبير مهندسي دعم تكنولوجيا المعلومات. منسق المشروع – STCA. مراقب المستندات – STCA. مستشار الحوكمة – STCA. مستشار تصميم المناهج – STCA. مستشار التخطيط الاستراتيجي – STCA. مدير الموارد البشرية والإعداد. والمزيد …

طريقة التقديم: