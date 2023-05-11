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استمرار المفاوضات بين وفدي الجيش السوداني والدعم السريع

محادثات جدة ترعى اتفاقاً أولياً لقبول الهدنة في السودان

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
محادثات جدة ترعى اتفاقاً أولياً لقبول الهدنة في السودان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أنه سيتم التوقيع على اتفاق مبادئ أولي لقبول الهدنة مع استمرار النقاش عبر الوساطة السعودية الأمريكية في مرحلة ثانية لاحقاً، حول بعض النقاط، وسط استمرار المحادثات بين وفدي الجيش السوداني والدعم السريع في جدة.

اتفاق مبادئ

وأوضحت مصادر لـ”العربية”، اليوم الخميس، أن تحديد موعد التوقيع مرتبط بالاتفاق على بعض البنود الخلافية التي يجري النقاش حولها حالياً.

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وكشفت المصادر أن بعض مطالب الجيش والدعم السريع أُجلت للمرحلة الثانية من التفاوض.

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مطالب الجيش والدعم السريع

وكان كل من الجيش والدعم السريع وضعا بعض المطالب والشروط، إلا أن الوساطة رأت تأجيلها لحصر الاتفاق على وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.

تأتي تلك المعلومات بعد أن أكد مصدر مطلع بوقت سابق أيضًا أن المفاوضات أحرزت تقدماً، وأنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار قريبًا.

تفاؤل حذر

بدورها أعلنت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، أن المفاوضين الأمريكيين يشعرون بتفاؤل حذر “إزاء الحصول على التزام بالمبادئ الإنسانية ووقف لإطلاق النار، لكنهم يدرسون أيضا الأطراف التي يمكن استهدافها بالعقوبات ما لم يوافق الفصيلان المتحاربان على ذلك”.

كما تأتي في الوقت عينه، بينما تواصل قوات الجيش طرد عناصر الدعم السريع من الخرطوم وبحري.

هدنة ثابتة

يشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين كانت استمرت حتى ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، بهدف إرساء هدنة ثابتة، تتيح إيصال المساعدات إلى المناطق المحتاجة.

فيما تتواصل التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الأمني بشكل خطير، واتساع القتال إلى حرب شاملة قد تطال دولاً أخرى في المنطقة أيضاً، فضلاً عن تنامي أعداد اللاجئين والهاربين من القتال إلى الدول المجاورة، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياجات الغذائية والطبية في البلاد.

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