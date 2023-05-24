محافظ حفر الباطن يثمن اهتمام هيئة الصحفيين بجودة الطرح الإعلامي

التقى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، في مكتبه صباح أمس الثلاثاء، مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة سلمان المشلحي، الذي سلم له التقرير السنوي للفرع، يرافقه عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للفرع.

تطوير العمل الصحفي

وثمن محافظ حفر الباطن، دور هيئة الصحفيين السعوديين في الاهتمام بجودة الطرح الإعلامي من خلال تطوير العمل الصحفي وما تقدمه من برامج تطويرية في مجالات الإعلام الجديد والاستفادة من التقنيات الرقمية، إضافةً إلى ما تقيمه الهيئة من مؤتمرات وملتقيات وندوات.

كما أكد على أهمية إبراز المنجزات الإيجابية ونقل الصورة الجميلة والمشرقة عن المحافظة مما يسهم في تعزيز وتنمية الاستثمار والحراك الاقتصادي.

شكر وتقدير

من جهته، قدم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن، سلمان المشلحي شكره وتقديره للأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، على دعمه الدائم وتوجيهاته السديدة لأعمال الفرع التي كان لها الأثر الكبير في الإسهام بتطوير وتنمية القطاع الإعلامي في المحافظة.

وأكد لمحافظ حفر الباطن أن فرع هيئة الصحفيين منذ افتتاحه عمل على إقامة دورات ولقاءات وحلقات إثرائية الغرض منها صقل المهارات الصحفية للإعلاميين وإبراز إعلاميين جدد في المحافظة.