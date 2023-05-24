Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إريتريا Icon وصول أولى رحلات حجاج إندونيسيا ضمن مبادرة طريق مكة Icon محافظ حفر الباطن يثمن اهتمام هيئة الصحفيين بجودة الطرح الإعلامي Icon الجلاجل: جائحة كورونا جعلتنا أقوى وأكثر خبرة في إدارة الأزمات Icon السعودية تستضيف اجتماعًا طارئًا لبحث اقتحامات المسجد الأقصى Icon أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار بيوم واحد Icon محافظ حفر الباطن يدشن معرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 Icon هدوء حذر بالسودان بسبب الهدنة بعد المناشدات السعودية الأمريكية Icon افتتاح مدرسة ريجيت جرامار البريطانية العريقة في الرياض Icon الرحلة السعودية للفضاء حديث الإذاعة بمدارس تعليم الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال تسلمه التقرير السنوي لهيئة الصحفيين

محافظ حفر الباطن يثمن اهتمام هيئة الصحفيين بجودة الطرح الإعلامي

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
محافظ حفر الباطن يثمن اهتمام هيئة الصحفيين بجودة الطرح الإعلامي
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

مواضيع ذات علاقة

التقى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، في مكتبه صباح أمس الثلاثاء، مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة سلمان المشلحي، الذي سلم له التقرير السنوي للفرع، يرافقه عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للفرع.

قد يهمّك أيضاً
خالد بن فهد يدعم الأخدود بنصف مليون ريال

خالد بن فهد يدعم الأخدود بنصف مليون ريال

إصابة شخصين في حريق شقة بالرياض والمدني يتدخل

إصابة شخصين في حريق شقة بالرياض والمدني يتدخل

تطوير العمل الصحفي

وثمن محافظ حفر الباطن، دور هيئة الصحفيين السعوديين في الاهتمام بجودة الطرح الإعلامي من خلال تطوير العمل الصحفي وما تقدمه من برامج تطويرية في مجالات الإعلام الجديد والاستفادة من التقنيات الرقمية، إضافةً إلى ما تقيمه الهيئة من مؤتمرات وملتقيات وندوات.

قد يهمّك أيضاً
شباب الرياض يتابعون انطلاق ريانة وعلي نحو الفضاء بفخر واعتزاز

شباب الرياض يتابعون انطلاق ريانة وعلي نحو الفضاء بفخر واعتزاز

البرهان يتفقد جنوده في الميدان مرتديًا الزي العسكري

البرهان يتفقد جنوده في الميدان مرتديًا الزي العسكري

كما أكد على أهمية إبراز المنجزات الإيجابية ونقل الصورة الجميلة والمشرقة عن المحافظة مما يسهم في تعزيز وتنمية الاستثمار والحراك الاقتصادي.

شكر وتقدير

من جهته، قدم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن، سلمان المشلحي شكره وتقديره للأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، على دعمه الدائم وتوجيهاته السديدة لأعمال الفرع التي كان لها الأثر الكبير في الإسهام بتطوير وتنمية القطاع الإعلامي في المحافظة.

وأكد لمحافظ حفر الباطن أن فرع هيئة الصحفيين منذ افتتاحه عمل على إقامة دورات ولقاءات وحلقات إثرائية الغرض منها صقل المهارات الصحفية للإعلاميين وإبراز إعلاميين جدد في المحافظة.

  

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض
أخبار رئيسية

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة...

أخبار رئيسية
سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر الحجاج
السعودية اليوم

سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر...

السعودية اليوم
ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021
آخر الاخبار

ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021

آخر الاخبار
لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا الإجلاء القادمين من السودان
أخبار رئيسية

لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا...

أخبار رئيسية
النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش المفاجئة
مشاهير

النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى...

مشاهير
المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان بشكل نظامي
السعودية اليوم

المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان...

السعودية اليوم
3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في...

أخبار أمنية
الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق الذهب
الرياضة

الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق...

الرياضة