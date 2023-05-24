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يضم أكثرمن 40 دار نشر

محافظ حفر الباطن يدشن معرض الكتاب والمعلومات الأول 2023

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
محافظ حفر الباطن يدشن معرض الكتاب والمعلومات الأول 2023
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن “معرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 ” الذي تنظمه جامعة حفر الباطن في بهو المبنى الرئيس بالجامعة، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر وقيادات الجامعة وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات في محافظة حفر الباطن.

وقد رحّب رئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر بالأمير منصور بن محمد آل سعود، مقدِّماً الشكر له باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة على دعمه ومتابعته لمسيرة الجامعة ورعايته لمناشطها.

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40 دار نشر

عقب ذلك دشن محافظ حفر الباطن معرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 وقام بجولة في أروقة المعرض التي تضم أكثر من 40 دار نشر، ومنها جناح النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية -ضيف شرف المعرض-.

وأعرب عن سعادته في افتتاح معرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 في محافظة حفر الباطن، مقدماً شكره لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه وتوجيهاته السديدة لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وأشاد بالقائمين على المعرض، وبما احتواه من عناوين مختلفة تلبي شغف القراء من المثقفين والمهتمين، مشيراً إلى أن هذا المعرض يأتي محققاً لطموحات الكثير من أبناء المحافظة.

توجيهات ومتابعة مستمرة

كما قام رئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر بإلقاء كلمة خلال حفل التدشين رحّب فيها بالحضور وشكر الشركات الراعية والجهات المشاركة في صناعة هذا الحدث، مقدماً شكره لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أولى هذا الحدثَ العلميَّ الرعاية السامية، وإلى الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن على حضوره وتوجيهاته ومتابعته المستمرة حتى اكتمل هذا الإنجاز على أكمل وجه.

كما أكد الدكتور آل صقر على أهمية معرض الكتاب والمعلومات وما يصاحب هذا المعرض من برامج ثقافية وورش عمل وأمسيات أدبية تنشر الوعي وتصنع المعرفة، مشيراً إلى أن موقع جامعة حفر الباطن يمتلك المكتبة الرقمية السعودية الدائمة التي تزخر بمصادر المعرفة العربية والأجنبية, وتسهم في تطوير البحث العلمي ومجتمعه.

ويحتضن معرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 الذي يقام خلال الفترة من يوم الاثنين 22 مايو وحتى يوم السبت 27 مايو 2023، عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل والأمسيات الأدبية التي تثري برنامجه الثقافي. ويهدف المعرض للتشجيع على القراءة وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي .الجدير بالذكر أن المعرض المقام في رحاب جامعة حفر الباطن يستقبل الزوار من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساء طيلة أيام المعرض.

 

 

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