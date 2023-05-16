محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا

رعى محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود صباح اليوم الثلاثاء حفل تكريم 174 متفوقًا ومتفوقة والذي أقامته إدارة التعليم في مسرح الإدارة بحضور مدير التعليم وعدد من مديري الدوائر الأمنية والحكومية، ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وفي كلمته الافتتاحية رحب مدير التعليم محمد بن علي القحطاني بالحضور وأشاد بدعم وتشجيع الدولة – رعاها الله – للمتفوقين من أبنائها والمتفوقات بمدارس التعليم العام.

وقال: “لعل هذه الرعاية الكريمة من محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود وبحضور عدد من أعيان المحافظة خير شاهد على الاهتمام والدعم” منوهًا بدعم سموه في رعايته لكافة مناسبات وفعاليات التعليم بالمحافظة.

بعد ذلك ألقى أحد الطلاب المحتفى بهم كلمة نيابة عن زملائه وزميلاته شكر فيها الأمير منصور بن محمد، على رعايته الكريمة وكذلك مدير التعليم والإدارة على تنظيم هذا الحفل واستشعارهم بأهمية تكريم المتفوقين التي جعلتهم مشكورين يسعون إلى تكريمنا وتحفيزنا.

وفي ختام كلمته قال: “أشكر المعلمين الأفاضل وطاقم المدرسة التعليمي والإداري وأسرنا الذي لولا الله ثم تعاونهم لما استطعنا أن نتفوق ونحقق ما حققناه فقد آزرونا وشجعونا ودعمونا فلكم منا خالص الدعوات والحب والشكر ونسأل الله أن نكون قد حققنا المأمول وأن نكون عند حسن ظن الجميع”.

بعد ذلك قدمت الطالبات لوحات إنشادية وأوبريت قمة المجد ليختتم الحفل بمسيرة طلابية تم فيها تكريم المتفوقين والمتفوقات من لدن المحافظ.