Icon

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان Icon وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية Icon سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي Icon محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم Icon حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحضور عدد من مديري الدوائر الأمنية والحكومية

محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٥ مساءً
محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا
فواز الاسلمي - حفر الباطن

مواضيع ذات علاقة

رعى محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود صباح اليوم الثلاثاء حفل تكريم 174 متفوقًا ومتفوقة والذي أقامته إدارة التعليم في مسرح الإدارة بحضور مدير التعليم وعدد من مديري الدوائر الأمنية والحكومية، ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وفي كلمته الافتتاحية رحب مدير التعليم محمد بن علي القحطاني بالحضور وأشاد بدعم وتشجيع الدولة – رعاها الله – للمتفوقين من أبنائها والمتفوقات بمدارس التعليم العام.

قد يهمّك أيضاً
عقوبات رادعة بحق 17 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

عقوبات رادعة بحق 17 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

خسائر بملايين الدولارات جراء القصف الإسرائيلي لـ غزة

خسائر بملايين الدولارات جراء القصف الإسرائيلي لـ غزة

قد يهمّك أيضاً
البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل دوري روشن

البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل دوري روشن

انتفاضة الباطن مع زدرافكو تُنعش حظوظه بالبقاء

انتفاضة الباطن مع زدرافكو تُنعش حظوظه بالبقاء

 

وقال: “لعل هذه الرعاية الكريمة من محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود وبحضور عدد من أعيان المحافظة خير شاهد على الاهتمام والدعم” منوهًا بدعم سموه في رعايته لكافة مناسبات وفعاليات التعليم بالمحافظة.

بعد ذلك ألقى أحد الطلاب المحتفى بهم كلمة نيابة عن زملائه وزميلاته شكر فيها الأمير منصور بن محمد، على رعايته الكريمة وكذلك مدير التعليم والإدارة على تنظيم هذا الحفل واستشعارهم بأهمية تكريم المتفوقين التي جعلتهم مشكورين يسعون إلى تكريمنا وتحفيزنا.

وفي ختام كلمته قال: “أشكر المعلمين الأفاضل وطاقم المدرسة التعليمي والإداري وأسرنا الذي لولا الله ثم تعاونهم لما استطعنا أن نتفوق ونحقق ما حققناه فقد آزرونا وشجعونا ودعمونا فلكم منا خالص الدعوات والحب والشكر ونسأل الله أن نكون قد حققنا المأمول وأن نكون عند حسن ظن الجميع”.

بعد ذلك قدمت الطالبات لوحات إنشادية وأوبريت قمة المجد ليختتم الحفل بمسيرة طلابية تم فيها تكريم المتفوقين والمتفوقات من لدن المحافظ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها
السعودية اليوم

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها

السعودية اليوم
ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

آخر الاخبار
مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة الخزانة الأمريكية
تقارير

مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة...

تقارير
اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا
العالم

اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا

العالم
وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل

حصاد اليوم
أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق
السوق

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند...

السوق
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

العالم
فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها
مشاهير

فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها...

مشاهير