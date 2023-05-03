محافظ رفحاء يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ15

رفع محافظ رفحاء، فراج بن سعود العماني، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة، معبرًا عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلًا الله تعالى أن يعينه على أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

ووعد بتقديم المزيد من العطاء وبذل الجهد المضاعف، تحت توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية وتطلعاته، ولما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.