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محاكمة ترامب تبدأ في 2024 بالتزامن مع انتخابات الرئاسة

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
محاكمة ترامب تبدأ في 2024 بالتزامن مع انتخابات الرئاسة
المواطن - فريق التحرير

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حدّد قاضٍ في نيويورك تاريخ 25 مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة دونالد ترامب في التهم الجنائية الموجّهة إليه، ما أثار امتعاض الرئيس السابق، لكونه يتزامن وسعيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.

محاكمة ترامب

وظهر ترامب أمام القاضي في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من فلوريدا، وتبلّغ من القاضي أيضاً أمراً بتقييد ما يمكنه نشره عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية.

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وأصبح ترامب في إبريل أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتهام جنائي، يتعلّق بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل التستّر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.

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الانتخابات الرئاسية

وأبلغ القاضي خوان مرشان ترامب أن إجراءات المحاكمة ستبدأ في 25 مارس 2024. وذكّر مرشان المعنيين بوجوب عدم الالتزام بأي ارتباطات أخرى قد تتعارض مع مسار الإجراء القضائي.

ويأتي موعد المحاكمة في خضمّ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، والتي يأمل ترامب الفوز بها وخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، في مواجهة الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

اعتراض فريق ترامب

كما أبلغ مرشان ترامب بمنعه من نشر مواد سيقوم الادعاء بتسليمها إلى محاميه ليتمكنوا من تحضير دفاعهم.

واعترض فريق الدفاع عن ترامب على هذا الأمر القضائي، معتبراً أنه يشكل سابقة تعيق مرشح للانتخابات الرئاسية.

عدم نشر أي معلومات

وأبلغ المحامي تود بلانش الذي جلس إلى جانب ترامب، القاضي بأن موكله قلق جداً من انتهاك حقه بحرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي.

إلا أن القاضي شدد على أن الأمر الصادر لا يحرم ترامب من التحدث عن القضية ولا عن حملته للانتخابات الرئاسية في 2024.

ويحق لترامب البالغ 76 عاماً أن ينشر أي معلومات منشورة سابقاً وغالبية الأدلة التي جمعها فريق محاميه. لكن يمنع عليه نشر أسماء بعض العاملين في فريق المحامي العام في مانهاتن ألفين براغ، أو أسماء الشهود الذين تمّ التحدث إليهم، لحين بدء المحاكمات.

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