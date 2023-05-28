محامٍ يستخدم الذكاء الصناعي والقضاء يحقق معه

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كشفت تقارير إعلامية أن محاميًا أمريكيًّا يواجه متابعة قضائية، لأن مكتبه اعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في التحضير لقضاياه أمام المحاكم.
وذكر القاضي أن المحكمة أمامها ظروف غير مسبوقة، بعدما بيّنت الوثائق أن محامي الادعاء أشار إلى سوابق قضائية غير موجودة في الواقع.
وأردف المحامي الذي استعمل أداة تشات جي بي تي للمحكمة أنه لم يكن يعلم أن محتواها قد يكون خاطئًا.
وتنتج تشات جي بي تي نصوصًا أصلية تحت الطلب، مع تنبيه بأنها قد تصدر معلومات غير دقيقة.
وتتعلق القضية الأصلية بشخص يقاضي شركة طيران في شأن إصابة يزعم أنه تعرض لها. وسرد محاموه عددًا من القضايا السابقة لتعزيز موقفه أمام المحكمة.
ولكن دفاع شركة الطيران كتب إلى القاضي يقول: إنه لم يعثر على هذه القضايا التي وردت في عريضة الادعاء.
وكتب القاضي في تقريره أن ستًّا من القضايا التي عرضها فريق الادعاء لا وجود لها في الواقع، وطالبه بتفسير لذلك.
وتبين فيما بعد أن المحامي بيتر لودوكا ليس هو من أعد البحث عن المدعي، وإنما زميل له في مكتب المحاماة نفسه، له تجربة تزيد على 30 عامًا. وقد استعمل ستيفن شوورتز تشات جي بي تي للبحث عن قضايا سابقة مشابهة.