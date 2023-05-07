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شدد على ضرورة أن يكون هناك حدود في العلاقات

محام: يجب أن يكون التعامل مع الخادمة عن طريق الزوجة فقط

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
محام: يجب أن يكون التعامل مع الخادمة عن طريق الزوجة فقط
المواطن - فريق التحرير

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كشف المحامي نايف آل منسي، عن أبرز قضايا التحرش أو الزواج بالعاملة المنزلية في المحاكم.

التعامل بحدود

وشدد آل منسي، خلال برنامج سيدتي، على ضرورة أن تكون هناك حدود في العلاقات بين الرجل والمرأة وفق الشريعة الإسلامية، ويجب أن يكون التعامل مع الخادمة عن طريق الزوجة فقط، وإذا رغب الزوج في التعليق على شيء يكون من خلال زوجته.

وأضاف: بغير ذلك تصبح العلاقة غير منضبطة تبدأ مسألة التحرش من الطرفين أحيانًا الخادمة نفسها هي اللي تتحرش حتى بالأطفال في غياب الأم.

التجاوزات مسؤولية الزوجة

من جانب آخر، أكدت زهرة المعبي، المستشارة الأسرية، أن أي تجاوزات من الزوج تجاه العاملة المنزلية مسؤولية الزوجة في المقام الأول.

 

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