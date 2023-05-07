محام: يجب أن يكون التعامل مع الخادمة عن طريق الزوجة فقط

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كشف المحامي نايف آل منسي، عن أبرز قضايا التحرش أو الزواج بالعاملة المنزلية في المحاكم.
نايف آل منسي – محامي يكشف عن أبرز قضايا التحرش أو الزواج بالعاملة المنزلية في المحاكم @nayef_almnsi#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/wrMj1q5uvGقد يهمّك أيضاً
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 7, 2023
وشدد آل منسي، خلال برنامج سيدتي، على ضرورة أن تكون هناك حدود في العلاقات بين الرجل والمرأة وفق الشريعة الإسلامية، ويجب أن يكون التعامل مع الخادمة عن طريق الزوجة فقط، وإذا رغب الزوج في التعليق على شيء يكون من خلال زوجته.
وأضاف: بغير ذلك تصبح العلاقة غير منضبطة تبدأ مسألة التحرش من الطرفين أحيانًا الخادمة نفسها هي اللي تتحرش حتى بالأطفال في غياب الأم.
د. زهرة المعبي – مستشارة أسرية: أي تجاوزات من الزوج تجاه العاملة المنزلية مسئولية الزوجة في المقام الأول@dr_zsm#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ysoUXqa7AH
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 7, 2023
من جانب آخر، أكدت زهرة المعبي، المستشارة الأسرية، أن أي تجاوزات من الزوج تجاه العاملة المنزلية مسؤولية الزوجة في المقام الأول.