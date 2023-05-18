محاولة اقتحام متجر شهير بفرنسا للمرة الثانية

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كشفت الشرطة الفرنسية، أن مجموعة من اللصوص حاولوا اقتحام متجر “لوي فويتون” في فرنسا بإحدى السيارات؛ بهدف سرقة حقائب يد وسلع فاخرة أخرى، في حادثة تُسجّل للمرة الثانية هذا العام.
وسبق أن استُهدف المتجر الواقع في وسط مدينة ليل الفرنسية في يناير، بعدما سرقت عصابة معظم السلع التي كان يعرضها.
أما حادثة الأربعاء، فوقعت فجرًا عندما اجتاز اللصوص حواجز موضوعة على الرصيف أمام المبنى الفاخر المصنوع على نمط “آر ديكو” الهندسي، لمنع تكرار ما حصل في يناير.
واصطدمت السيارة بالواجهة، من دون أن يفيد بأي تفاصيل عن الخسائر التي تكبدتها الشركة المملوكة للملياردير برنار أرنو، وفقًا لفرانس برس.
ولفتت رئيسة بلدية ليل مارتين أوبري، إلى أنّ سلطات المدينة ستقيم حواجز جديدة أمام المبنى لحمايته، بينما تبحث إدارة المتجر في تركيب حاجز داخل المبنى.