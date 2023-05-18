Icon

الأمراض غير المعدية تكبد اقتصادات الخليج خسائر بـ 100 مليار دولار Icon لقطات مروعة لإنقاذ ضحايا فيضانات إيطاليا بالهليكوبتر Icon فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة من جامعة شقراء Icon مقتل عسكري أرميني وأذربيجان تنفي الواقعة Icon مدائن صالح درة تاج المناطق الأثرية السعودية Icon محاولة اقتحام متجر شهير بفرنسا للمرة الثانية Icon إنقاذ شخص احتجز في سيل دخل مركبة بالعقيق Icon غرق 8 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب فيضانات إيطاليا Icon اتفاقية تعاون بين السعودية وباكستان لقدوم الحجاج والمعتمرين Icon حضور سعودي قوي في مهرجان كان السينمائي 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بهدف سرقة حقائب يد وسلع فاخرة

محاولة اقتحام متجر شهير بفرنسا للمرة الثانية

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
محاولة اقتحام متجر شهير بفرنسا للمرة الثانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت الشرطة الفرنسية، أن مجموعة من اللصوص حاولوا اقتحام متجر “لوي فويتون” في فرنسا بإحدى السيارات؛ بهدف سرقة حقائب يد وسلع فاخرة أخرى، في حادثة تُسجّل للمرة الثانية هذا العام.

تفاصيل الحادثة

وسبق أن استُهدف المتجر الواقع في وسط مدينة ليل الفرنسية في يناير، بعدما سرقت عصابة معظم السلع التي كان يعرضها.

قد يهمّك أيضاً
للقنوات التلفزيونية .. كفوا عن تلميع المشاهير فتأثيرهم سلبي

للقنوات التلفزيونية .. كفوا عن تلميع المشاهير فتأثيرهم سلبي

تشكيلة برشلونة لمواجهة إسبانيول

تشكيلة برشلونة لمواجهة إسبانيول

أما حادثة الأربعاء، فوقعت فجرًا عندما اجتاز اللصوص حواجز موضوعة على الرصيف أمام المبنى الفاخر المصنوع على نمط “آر ديكو” الهندسي، لمنع تكرار ما حصل في يناير.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لاحتراق مبنى كلية التراث في بغداد

لقطات لاحتراق مبنى كلية التراث في بغداد

تفاصيل إعلان جدة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع

تفاصيل إعلان جدة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع

اصطدمت السيارة بالواجهة

واصطدمت السيارة بالواجهة، من دون أن يفيد بأي تفاصيل عن الخسائر التي تكبدتها الشركة المملوكة للملياردير برنار أرنو، وفقًا لفرانس برس.

ولفتت رئيسة بلدية ليل مارتين أوبري، إلى أنّ سلطات المدينة ستقيم حواجز جديدة أمام المبنى لحمايته، بينما تبحث إدارة المتجر في تركيب حاجز داخل المبنى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رشا رزق تطل على جمهورها في فعاليات جدة
السعودية اليوم

رشا رزق تطل على جمهورها في فعاليات...

السعودية اليوم
سيول عارمة شرق منطقة حائل
السعودية اليوم

سيول عارمة شرق منطقة حائل

السعودية اليوم
الزراعة: بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط بـ 3.5 ملايين طن
السعودية اليوم

الزراعة: بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب...

السعودية اليوم
عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان
السعودية اليوم

عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان

السعودية اليوم
الفتح والوحدة يرتضيان التعادل
الرياضة

الفتح والوحدة يرتضيان التعادل

الرياضة
أول رد من واتساب عقب اتهام ماسك له بالتنصت
تكنولوجيا

أول رد من واتساب عقب اتهام ماسك...

تكنولوجيا
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من الطائرة
غرائب

ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من...

غرائب