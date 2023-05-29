محتال صيني يستخدم الذكاء الاصطناعي لسرقة 600 ألف دولار

استطاع محتال صيني تغيير شكله باستخدام الذكاء الاصطناعي، وانتحال شخصية صديق رجل أعمال، لينتزع منه أكثر من نصف مليون يورو.

تفاصيل الخطة

ووفقًا لما ذكره مقال نشرته وسائل إعلام تابعة لسلطات فوتشو (شرق)، يوضح الضحية غوو الذي لم تُذكر سوى كنيته أنه تلقى في إبريل مكالمة عبر الفيديو من شخص بدا شبيهًا (شكلًا وصوتًا) بأحد أقاربه. لكن الشخص الذي كان يتحدث معه كان في الواقع محتالًا استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل ملامح وجهه، وادعى المحتال أن صديقًا آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال.

ونجح في إقناع غوو بتحويل 4.3 مليون يوان (نحو 614.89 ألف دولار) من الحساب المصرفي لشركته.

إبلاغ الشرطة

وبحسب المقال، قال رجل الأعمال، أثناء المكالمة عبر الفيديو: كنت متأكدًا من أنني عرفت وجه الشخص الذي يتصل بي وصوته، لذلك كنت مطمئنًا. وبعدما حوَّل غوو المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته.

وأدرك رجل الأعمال الخطأ الذي اقترفه، عقب رد الفعل الذي أظهره صديقه، فاتصل بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكن من استرداد 3.4 مليون يوان (485 ألف دولار)، بحسب المقال. ولم يجرِ التوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.