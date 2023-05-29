Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
انتحل شخصية صديق رجل أعمال

محتال صيني يستخدم الذكاء الاصطناعي لسرقة 600 ألف دولار

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ صباحاً
محتال صيني يستخدم الذكاء الاصطناعي لسرقة 600 ألف دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استطاع محتال صيني تغيير شكله باستخدام الذكاء الاصطناعي، وانتحال شخصية صديق رجل أعمال، لينتزع منه أكثر من نصف مليون يورو.

تفاصيل الخطة

ووفقًا لما ذكره مقال نشرته وسائل إعلام تابعة لسلطات فوتشو (شرق)، يوضح الضحية غوو الذي لم تُذكر سوى كنيته أنه تلقى في إبريل مكالمة عبر الفيديو من شخص بدا شبيهًا (شكلًا وصوتًا) بأحد أقاربه. لكن الشخص الذي كان يتحدث معه كان في الواقع محتالًا استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل ملامح وجهه، وادعى المحتال أن صديقًا آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 8 مناطق

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 8 مناطق

أرامكو تساهم في تطوير أحد حقول الغاز بالعراق

أرامكو تساهم في تطوير أحد حقول الغاز بالعراق

ونجح في إقناع غوو بتحويل 4.3 مليون يوان (نحو 614.89 ألف دولار) من الحساب المصرفي لشركته.

قد يهمّك أيضاً
نجم ريال مدريد على رادار باريس سان جيرمان

نجم ريال مدريد على رادار باريس سان جيرمان

جريان شعاب القرارة بالدوادمي بعد أمطار الرياض الغزيرة

جريان شعاب القرارة بالدوادمي بعد أمطار الرياض الغزيرة

إبلاغ الشرطة

وبحسب المقال، قال رجل الأعمال، أثناء المكالمة عبر الفيديو: كنت متأكدًا من أنني عرفت وجه الشخص الذي يتصل بي وصوته، لذلك كنت مطمئنًا. وبعدما حوَّل غوو المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته.

وأدرك رجل الأعمال الخطأ الذي اقترفه، عقب رد الفعل الذي أظهره صديقه، فاتصل بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكن من استرداد 3.4 مليون يوان (485 ألف دولار)، بحسب المقال. ولم يجرِ التوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة