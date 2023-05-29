محتال صيني يستخدم الذكاء الاصطناعي لسرقة 600 ألف دولار

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً
استطاع محتال صيني تغيير شكله باستخدام الذكاء الاصطناعي، وانتحال شخصية صديق رجل أعمال، لينتزع منه أكثر من نصف مليون يورو.
ووفقًا لما ذكره مقال نشرته وسائل إعلام تابعة لسلطات فوتشو (شرق)، يوضح الضحية غوو الذي لم تُذكر سوى كنيته أنه تلقى في إبريل مكالمة عبر الفيديو من شخص بدا شبيهًا (شكلًا وصوتًا) بأحد أقاربه. لكن الشخص الذي كان يتحدث معه كان في الواقع محتالًا استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل ملامح وجهه، وادعى المحتال أن صديقًا آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال.
ونجح في إقناع غوو بتحويل 4.3 مليون يوان (نحو 614.89 ألف دولار) من الحساب المصرفي لشركته.
وبحسب المقال، قال رجل الأعمال، أثناء المكالمة عبر الفيديو: كنت متأكدًا من أنني عرفت وجه الشخص الذي يتصل بي وصوته، لذلك كنت مطمئنًا. وبعدما حوَّل غوو المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته.
وأدرك رجل الأعمال الخطأ الذي اقترفه، عقب رد الفعل الذي أظهره صديقه، فاتصل بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكن من استرداد 3.4 مليون يوان (485 ألف دولار)، بحسب المقال. ولم يجرِ التوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.