محتجون في لبنان يطالبون باسترجاع ودائعهم في البنوك الأمير البريطاني لويس يخطف الأنظار بأول مهمة ملكية هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس ضبط مروجي المخدرات بالرياض وإحباط تهريب القات في جازان تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتخطى المليون ريال 35 وظيفة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية واتساب يغضب الحكومة البريطانية سهم أرامكو يقفز 5% ويدفع السوق السعودية لأعلى مستوى موجة حر تاريخية في آسيا تهدد السكان أسباب التقدم بطلب لإيقاف الرقم المميز للمنشأة
نفذ حشد من المودعين في لبنان وقفة في محيط بلدية بيروت وذلك احتجاجًا على السياسات المالية وللمطالبة باسترجاع ودائعهم.
وقطع المحتجون الطريق في المحلة وسط انتشار أمني كثيف، وأعلنوا أنهم يتحضرون للانطلاق نحو الأهداف المحددة لهم، في إشارة إلى المؤسسات المصرفية.
إلى ذلك، سجلت مناوشات بين عدد من المعتصمين وعناصر مكافحة الشغب، وقد أسفر ذلك عن سقوط عدد من الإصابات.
وإزاء ما حدث، أكد بعض المودعين أن المشكلة ليست مع القوى الأمنية بل مع الطبقة السياسية والمصارف، مؤكدين أن التحرك سيكون تصاعديًا حتى تحصيل الحقوق.
وتعاني لبنان من أزمة اقتصادية متفاقمة، وبدأ العديد من الأفراد لتغيير مهنهم لأخرى بعد تردي الأوضاع المعيشية وخسارة العملة الوطنية لقيمتها أمام الدولار الأمريكي، وأصبح بعض خريجي الجامعات من كافة التخصصات يبحثون عن وظائف بديلة تدر دخلا أفضل، بحسب فرانس 24.
وسجل لبنان أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء عالميًا وبلغت 352% بحسب تقرير صدر عن موقع عالم الإحصاء تمحور حول الأمن الغذائي في العالم.
وبحسب التقرير، جاء الارتفاع في نسبة التضخم في لبنان بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع الغلاء في أسعار السلع والخدمات وغيرها.