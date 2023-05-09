محتجون في لبنان يطالبون باسترجاع ودائعهم في البنوك

نفذ حشد من المودعين في لبنان وقفة في محيط بلدية بيروت وذلك احتجاجًا على السياسات المالية وللمطالبة باسترجاع ودائعهم.

وقطع المحتجون الطريق في المحلة وسط انتشار أمني كثيف، وأعلنوا أنهم يتحضرون للانطلاق نحو الأهداف المحددة لهم، في إشارة إلى المؤسسات المصرفية.

مناوشات بين الأفراد والشرطة

إلى ذلك، سجلت مناوشات بين عدد من المعتصمين وعناصر مكافحة الشغب، وقد أسفر ذلك عن سقوط عدد من الإصابات.

وإزاء ما حدث، أكد بعض المودعين أن المشكلة ليست مع القوى الأمنية بل مع الطبقة السياسية والمصارف، مؤكدين أن التحرك سيكون تصاعديًا حتى تحصيل الحقوق.

أزمة لبنان الاقتصادية

وتعاني لبنان من أزمة اقتصادية متفاقمة، وبدأ العديد من الأفراد لتغيير مهنهم لأخرى بعد تردي الأوضاع المعيشية وخسارة العملة الوطنية لقيمتها أمام الدولار الأمريكي، وأصبح بعض خريجي الجامعات من كافة التخصصات يبحثون عن وظائف بديلة تدر دخلا أفضل، بحسب فرانس 24.

وسجل لبنان أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء عالميًا وبلغت 352% بحسب تقرير صدر عن موقع عالم الإحصاء تمحور حول الأمن الغذائي في العالم.

وبحسب التقرير، جاء الارتفاع في نسبة التضخم في لبنان بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع الغلاء في أسعار السلع والخدمات وغيرها.