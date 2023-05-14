محفظة مليارية لتطوير طرق وأحياء خميس مشيط

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي راكب يحاول تهريب 14 سبيكة ذهبية بالهند مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة
أعلن عبدالله الجالي، أمين منطقة عسير، عن وضع محفظة مليارية لتطوير الطرق والأحياء والحدائق ومواقع السيول وغيرها في محافظة خميس مشيط، مشيرًا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة.
وقال الجالي في تغريدة عبر موقع تويتر: خميس مشيط في حاجة لعدد كبير من المشاريع الرأس مالية والتشغيلية لذلك وضعنا لها محفظة مليارية لتطوير الطرق، والأحياء، والحدائق، ومواقع السيول، وغيرها.
ولفت أمين عسير إلى أنه تم البدء في طرح، وترسية العقود، والتنفيذ يبدأ خلال الأشهر القادمة.
ونشر الجالي لقطات مصورة من جولة أجراها في خميس مشيط اطلع فيها على مستجدات المشروعات.