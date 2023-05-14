محفظة مليارية لتطوير طرق وأحياء خميس مشيط

أعلن عبدالله الجالي، أمين منطقة عسير، عن وضع محفظة مليارية لتطوير الطرق والأحياء والحدائق ومواقع السيول وغيرها في محافظة خميس مشيط، مشيرًا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة.

مشاريع تطوير

وقال الجالي في تغريدة عبر موقع تويتر: خميس مشيط في حاجة لعدد كبير من المشاريع الرأس مالية والتشغيلية لذلك وضعنا لها محفظة مليارية لتطوير الطرق، والأحياء، والحدائق، ومواقع السيول، وغيرها.

ترسية العقود

ولفت أمين عسير إلى أنه تم البدء في طرح، وترسية العقود، والتنفيذ يبدأ خلال الأشهر القادمة.

ونشر الجالي لقطات مصورة من جولة أجراها في خميس مشيط اطلع فيها على مستجدات المشروعات.