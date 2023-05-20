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محمد البريك بعد مباراة الهلال وضمك: لحظاتي في 250 مباراة لا تُنسى

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ صباحاً
محمد البريك بعد مباراة الهلال وضمك: لحظاتي في 250 مباراة لا تُنسى
المواطن - فريق التحرير

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قال محمد البريك ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ الهلال: إنه يملك لحظات مميزة لا يمكن نسيانها مع الأزرق وذلك بعد أن شارك في 250 مباراة مع الفريق.

وتحدث البريك بعد مباراة الهلال وضمك قائلًا: “سنقدم الأفضل دائمًا لجماهير الهلال ونسعى إلى ذلك لأنهم يستحقون كان من المهم الفوز على ضمك”.

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وواصل البريك: “كل لحظاتي في 250 مباراة لا يمكن نسيانها ولا يزال للنجاح بقية”.

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مباراة الهلال وضمك

وخلال مباراة الهلال وضمك، لم ينجح أزرق الرياض في اختراق دفاعات فريق ضمك، لينتهي الشوط الأول من مباراة ضمك والهلال بلا أهداف بين الفريقين.

ونجح المالي موسى ماريجا في إحراز الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ70، بعد تصويبة قوية ارتطمت بجسد أحد لاعبي ضمك لتعلن تقدم الأزرق في النتيجة بهدف دون رد.

محمد البريك - ضمك والهلال

وجاء ترتيب دوري روشن الحالي كالتالي: “يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن برصيد 63 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 60 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 53 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 46 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 33 نقطة الرائد عاشرًا في ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، ضمك في المركز الـ11 برصيد 32 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.

محمد البريك - ضمك والهلال

 

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