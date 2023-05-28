محمد البكيري يشكو لوزير الإعلام تعرضه للترصد والانتقائية

ناشد الإعلامي محمد البكيري وزير الإعلام سلمان الدوسري، لإنفاذه مما وصفه بالانتقائية والترصد .

وتساءل البكيري في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، هل بعد هذا العمر في خدمة بلدي من خلال مجال الإعلام أعامل هكذا في مصدر رزقي وأسرتي ، ثم أضاف “أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه” .

مغردون يتفاعلون

وتفاعل المغردون مع تغريدة البيكري، حيث أطلقت جماهير نادي لاتحاد هاشتاج “كلنا محمد البكيري”، ولاقت تفاعلا كبيرًا من المدافعين عنه والمؤيدين لتصريحاته، والبعض رأى أن ما حصل كان ظلمًا وتساءلوا عن سبب عدم محاسبة آخرين أخطؤوا بحق آخرين وبحق جماهيره.

فيما اتفق البعض مع فرضية تعرض البكيري للانقائية، عبر آخرون عن تقديرهم لمسيرته المهنية.

وجهة نظر أخرى

وفي الاتجاه الآخر، استنكر مغردون هذا التضامن واعتبروا أن كلام البكيري يستحق العقاب بإيقافه عن العمل، بسبب تصريحاته التي وصفها البعض بأنها تسبب التعصب وأن ذلك سيكون درسًا له للعدول عن هذه التصريحات وتحقيق التوازن في الطرح والنقد الرياضي.

وانتقد آخرون تصريحات البعض التي تؤجج التعصب الرياضي وتنشر الفتنة والكراهية بين الجماهير والفرق الرياضية.

وعلق سلطان العمري بقوله “أعترف بأنه من المؤسف رؤية الظلم في التعامل مع الإعلاميين، يبدو أن هناك انتقائية في تطبيق العقوبات، حيث تم إيقاف الإعلامي محمد البكيري بسبب دفاعه عن فريق الاتحاد، بينما يتم تجاهل سلوكيات وأفعال الإعلاميين الآخرين.

احترام النظام وردع المتجاوزين

وغرد تركي أبو عيشة بقوله “نؤكد تضامننا الكامل مع الأخ والصديق والزميل محمد البكيري حيال ما يتعرض له من ظلم بين.. ونشدد على احترامنا للنظام وردع كل المتجاوزين في الإعلام، لكن ما يحدث للزميل تعدى مرحلة الردع إلى الانتقائية!”.

وغرد محمد الرويس بقوله “البكيري صنع إعلامًا وإعلاميين وتبنى الكثير ومن أفضل الإعلاميين الرياضيين، ولكن المستغرب تركتوا من يتسببون في العنصرية وأصحاب الطرح السيئ في تويتر والقنوات الرياضية ولم تشاهدوا إلا البكيري فقط على حد قوله .