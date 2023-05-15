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تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي

محمد السادس يفاجئ الجميع بأول سيارة مغربية

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
محمد السادس يفاجئ الجميع بأول سيارة مغربية
المواطن - فريق التحرير

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فاجأ الملك محمد السادس، ملك المغرب، الجميع وكشف اليوم الاثنين، عن أول سيارة مغربية.

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أول مصنع مغربي

ترأس الملك محمد السادس، الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حفل تقديم نموذج سيارة أول مصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي.

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ووفقًا لوسائل إعلام مغربية، فإن السيارة من صنع شركة نيو موتورز، وهي شركة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة NamX نامكس، الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية HUV (Hydrogen Utility Vehicle).

وأفادت وسائل الإعلام، أن الأمر بمشروعين مبتكرين من شأنهما تعزيز علامة صنع في المغرب، وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.

 

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