محمد بن سلمان يبحث مع السيسي تعزيز العمل العربي المشترك

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية المصرية ومجالات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يستقبل فخامة رئيس جمهورية #مصر العربية.#قمة_جدة | #واس pic.twitter.com/BeJ55g4IK5قد يهمّك أيضاً
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 19, 2023
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، والوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية.