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محمد بن سلمان يتوسط القادة المشاركين في قمة جدة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
محمد بن سلمان يتوسط القادة المشاركين في قمة جدة
المواطن - واس

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توسط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز القادة ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العربية في دورتها العادية الـ 32 بجدة، في صورة تذكارية للتاريخ وذلك قبل انطلاق أعمال القمة الرسمية.

ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، اجتماع الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

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وكان ولي العهد في استقبال، قادة ورؤساء الوفود المشاركين في قمة قادة الدول العربية، لدى وصولهم مقر انعقاد القمة، ثم التقطت الصور التذكارية لولي العهد وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة وفود الدول المشاركة في أعمال القمة.

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انطلاق قمة جدة

عقب ذلك، بدأت أعمال اجتماع الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى أيمن بن عبدالرحمن رئيس الوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كلمة أعرب في مستهلها عن شكر بلاده وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وعقب كلمته، أعلن تسليم رئاسة الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إلى المملكة العربية السعودية.

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