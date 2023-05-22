Icon

الاتحاد السعودي يجدد الشراكة مع بدجت حتى 2027 Icon انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان Icon الخليج يتفوق على الوحدة في الشوط الأول Icon تحديات أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس Icon الرشيدي يمنح التعاون التقدم ضد الطائي Icon مشاجرة وتشابك بالأيدي داخل برلمان كردستان العراق Icon مستشارة الرئيس السوري: حالة من الفخر والاعتزاز في قمة جدة Icon رقم مميز لـ فراس البريكان بعد ثنائيته ضد الاتفاق Icon القرني وريانة خضعا لبرنامج تدريبي لمدة 9 أشهر Icon التعادل يحسم مباراة الفيحاء والرائد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
دون إغفال أهمية القوة الناعمة في العالم

محمد بن سلمان يوازن بين بناء القدرات العسكرية والمسار الدبلوماسي

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
محمد بن سلمان يوازن بين بناء القدرات العسكرية والمسار الدبلوماسي
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قالت وكالة بلومبيرغ، إنه ليس خافيًا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقوم بتعزيز مكانة السعودية وتأثيرها على المسرح العالمي، متابعة أنه في سبيل ذلك فإنه يوازن بين بناء القدرات العسكرية والمسار الدبلوماسي دون إغفال أهمية القوة الناعمة أيضًا.

وفي هذا الإطار، قالت الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، كريستين سميث ديوان: ما يحدث هو إعادة توجيه كامل للمملكة، فقد بات من المستحيل الآن أن تقوم النخبة السياسية والتجارية في العالم بتجاهل السعودية.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الرقيب

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الرقيب

انخفاض أرباح “دار المعدات” 62% إلى 6 ملايين ريال

انخفاض أرباح “دار المعدات” 62% إلى 6 ملايين ريال

وتابعت: اقتصاد المملكة وهو واحد من أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين، وتفتخر الآن بامتلاكها سابع أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، حيث تستخدم المليارات في الداخل والخارج لتعزيز النمو وإطلاق المشاريع الضخمة وتثبيت أقدامها على المسرح الإقليمي والعالمي.

قد يهمّك أيضاً
الحارثي يزور الفاتيكان لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات

الحارثي يزور الفاتيكان لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات

الوداد الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

الوداد الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

السعودية تحقق قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالاً للسياح

استخدام القوة الناعمة

واستطردت: كما يتم توجيه المليارات أيضًا في الاستثمارات الرياضية التي تعد أحد أهم أذرع القوى الناعمة، فالرياضة ضرورية لما تفعله السعودية لأنها تتجه نحو عالم أقل اعتمادًا على عائدات النفط، كما تريد أن تشكل السياحة 10% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2030، وفي ذلك الوقت تأمل أن تجتذب 100 مليون زائر سنويًا.

وللوصول إلى هدفها، تتطلع المملكة إلى ما هو أبعد من مجرد الرياضات الاحترافية، فمن معرض آندي وارهول، وبينالي الفن وحفلات الموسيقى الإلكترونية في الصحراء، إلى مطاعم الطهاة المشهورين في الرياض والشراكات مع أفضل مدارس الطهي، هكذا تسعى المملكة لإنشاء صناعة ترفيهية.

وبالإضافة لما سبق، فقد تم جذب الفنادق الراقية ومنتجعات أمان وبانيان تري إلى العلا التي تحولت إلى وجهة سفر فاخرة.

ر

بناء مسار دبلوماسي

وقال تقرير بلومبيرغ: وفي الوقت نفسه، يتم توجيه مليارات أخرى لتعزيز وبناء القدرات العسكرية للمملكة التي تتصدر المراكز المتقدمة عالميًا كأكبر ميزانية للأسلحة، كما أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسعى أيضًا إلى مسار دبلوماسي أكثر انتهازية مع وضع الرياض في مكانة عالمية تنافس واشنطن والقوى العالمية الأخرى.

ودلل التقرير قائلًا إنها من واحدة من أحدث الخطوات كانت استضافة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في قمة جدة، من قبل ذلك توسط السعودية في صفقة لتبادل الأسرى بين كييف وموسكو، بالإضافة إلى إعلان اتفاق جدة بين الأطراف المتصارعة في السودان بالتعاون مع أمريكا.

فرنسا نثمن جهود السعودية وأمريكا للتوصل لاتفاق بشأن أزمة السودان

رسالة إلى المتشككين

واختتمت بلومبيرغ التقرير بلفتها إلى تصريح الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية، فهد حميد الدين، في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قال: إلى أولئك المتشككين، إذا كنت تريد بذل جهد في الحديث وقول أشياء عن السعودية، فإنني أشجعك على بذلك ذلك الجهد في زيارتها ورؤيتها بنفسك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن

أخبار أمنية
بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها في بداية حياتي 
العالم

بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها...

العالم
فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع المدني
السعودية اليوم

فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع...

السعودية اليوم
3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح
السعودية اليوم

3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة...

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا
الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة
السعودية اليوم

الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في...

السعودية اليوم
رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم
آخر الاخبار

رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم

آخر الاخبار