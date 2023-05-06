Icon

محمد صلاح يحقق رقمين في مباراة ليفربول ضد برينتفورد Icon الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود Icon امتلاء بركتي الثليمة والجميمة بالمياه لأول مرة منذ 40 عامًا Icon موعد مباراة الشباب وتشرين السوري Icon متحدث شرطة الرياض: الجهود الميدانية تتواصل لتجفيف منابع الترويج للمخدرات Icon تشكيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا Icon حرس الحدود يواصل تقديم الدعم الأمني والتنظيمي لعمليات الإجلاء Icon بحث نقل اختصاصات السينما من المرئي والمسموع إلى هيئة الأفلام Icon وزير الإعلام ينعى المصور الزهراني: ما قام به لوطنه راسخ لا ينسى Icon لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
المباراة أُقيمت على ملعب الأنفيلد

محمد صلاح يحقق رقمين في مباراة ليفربول ضد برينتفورد

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
محمد صلاح يحقق رقمين في مباراة ليفربول ضد برينتفورد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رقمين وذلك أثناء مشاركته في مباراة برينتفورد اليوم السبت في الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الهدف رقم 100

ونجح صلاح في أن يسجل الهدف رقم 100 له في ملعب الأنفيلد في مباراة ليفربول ضد برينتفورد، ليكون ثامن لاعب في تاريخ الريدز يحقق هذا الإنجاز، كذلك أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في تاسع مباراة له على التوالي في ملعب الأنفيلد في جميع المسابقات.

قد يهمّك أيضاً
أزمة دجاج تلوح في الأفق بـ بريطانيا

أزمة دجاج تلوح في الأفق بـ بريطانيا

الكرملين: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين بضربة مزدوجة

الكرملين: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين بضربة مزدوجة

وكان صلاح، سجل الهدف الوحيد لليفربول في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول وذلك بعد تمريرة رأسية متقنة من اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ليفربول ضد برينتفورد

ليفربول ضد برينتفورد

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد برينتفورد، حافظ الريدز على فوزه ليصبح رصيده من النقاط 62 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 50 نقطة في المركز التاسع.

وكانت مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم بفوز مانشستر سيتي على ليدز وفوز توتنهام هوتسبير على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفاز وولفرهامبتون على أستون فيلا بهدف دون رد، وفاز تشيلسي على بورنموث بثلاثية لهدف، وفاز ليفربول على برينتفورد بهدف دون رد.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي غدًا الأحد بإقامة مباراتي ” نيوكاسل ضد آرسنال” و ” وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد”.

بينما تُختتم مباريات الجولة الـ35 بعد غد الاثنين، بإقامة مباريات ” فولهام ضد ليستر سيتي” و ” برايتون ضد إيفرتون” و ” نوتنجهام فورست ضد ساوثهامبتون”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان
الرياضة

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان

الرياضة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي
الرياضة

فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الرياضة
أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
آخر الاخبار

أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من...

آخر الاخبار
منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم
السعودية اليوم

منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا...

السعودية اليوم
لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان
السعودية اليوم

لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا...

السعودية اليوم
تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال

الرياضة
منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن
أخبار أمنية

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة...

أخبار أمنية