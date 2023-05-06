محمد صلاح يحقق رقمين في مباراة ليفربول ضد برينتفورد

حقق المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رقمين وذلك أثناء مشاركته في مباراة برينتفورد اليوم السبت في الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الهدف رقم 100

ونجح صلاح في أن يسجل الهدف رقم 100 له في ملعب الأنفيلد في مباراة ليفربول ضد برينتفورد، ليكون ثامن لاعب في تاريخ الريدز يحقق هذا الإنجاز، كذلك أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في تاسع مباراة له على التوالي في ملعب الأنفيلد في جميع المسابقات.

وكان صلاح، سجل الهدف الوحيد لليفربول في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول وذلك بعد تمريرة رأسية متقنة من اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ليفربول ضد برينتفورد

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد برينتفورد، حافظ الريدز على فوزه ليصبح رصيده من النقاط 62 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 50 نقطة في المركز التاسع.

وكانت مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم بفوز مانشستر سيتي على ليدز وفوز توتنهام هوتسبير على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفاز وولفرهامبتون على أستون فيلا بهدف دون رد، وفاز تشيلسي على بورنموث بثلاثية لهدف، وفاز ليفربول على برينتفورد بهدف دون رد.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي غدًا الأحد بإقامة مباراتي ” نيوكاسل ضد آرسنال” و ” وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد”.

بينما تُختتم مباريات الجولة الـ35 بعد غد الاثنين، بإقامة مباريات ” فولهام ضد ليستر سيتي” و ” برايتون ضد إيفرتون” و ” نوتنجهام فورست ضد ساوثهامبتون”.