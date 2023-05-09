محمد عبده يطلق الوطن خايف عليك لمواجهة المخدرات

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أطلق فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان، الوطن خايف عليك، تزامنًا مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات.
تزامناً مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات .. فنان العرب محمد عبده يطلق أغنية جديدة بعنوان "الوطن خايف عليك"@Mohammed_Abdu#الحرب_على_المخدرات#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/kp2Si2SP8mقد يهمّك أيضاً
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 9, 2023
وحثت كلمات الأغنية كل شخص مدمن، بالإقلاع عن الإدمان وإدراك أهمية العمر والصحة والوطن.
يأتي ذلك بالتزامن مع الحملة الوطنية الكبرى للقضاء على المخدرات تحت عنوان بالمرصاد، لملاحقة مروجي ومهربي المخدرات في المملكة.
تناول خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، الجمعة الماضية، خطر المخدرات ووجوب التوعية بأنواعها ومسمياتها وإيضاح خطورتها على النشء والمجتمع، وذلك في إطار رسالة المنابر الدعوية والإرشادية في أمن وسلامة المجتمع.
وتطرق الخطباء خلال الخطبة لبيان خطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، وحرمة تعاطيها أو التستر على مهربيها ومروجيها ووجوب التعاون مع الجهات الأمنية ودعم جهودها بالإبلاغ عن المروجين والمهربين والمتواطئين وحث الأسر على الانتباه لأبنائهم من آفة المخدرات باختلاف أنواعها ومسمياتها ومنها المادة المخدرة القاتلة “الشبو”.
من جانب آخر، تناول خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، خطر المخدرات ووجوب التوعية بأنواعها ومسمياتها وإيضاح خطورتها على النشء والمجتمع، وذلك في إطار رسالة المنابر الدعوية والإرشادية في أمن وسلامة المجتمع.
وأشاد أصحاب الفضيلة الخطباء بجهود القيادة الرشيدة في الحرب على المخدرات بأنواعها ومروجيها عبر تسخير الإمكانيات والقوى كافة للقضاء على مروجيها قبل تنفيذ جرائهم ضد المجتمع، كما أشادوا بدور رجال الجمارك ورجال مكافحة المخدرات ورجال الأمن والمواطنين الذين يعملون على حمايه المجتمع من آفة المخدرات والمسكرات بجميع أنواعها عبر جهود استثنائية في القبض على مروجيها.