محمد فوزير يخطف الأنظار أمام ضمك

واصل النجم المغربي محمد فوزير تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، وقدم مستوى مميزًا خلال مباراة اليوم ضد نظيره ضمك.

فوز الرائد ضد ضمك

ولعب الرائد ضد ضمك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق الريداوي لفوز كبير بخمسة أهداف دون رد.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد رصيده إلى 32 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع ضمك الذي يتواجد في المركز العاشر.

تألق محمد فوزير

وشارك محمد فوزير بشكل أساسي في مباراة الرائد ضد ضمك اليوم، ونجح في تسجيل هاتريك، ليُحقق أكثر من رقم مميز، حيث إن هذه الثلاثية هي الأولى في مسيرته ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن أبرز إحصائيات محمد فوزير في المباراة، حيث إنه الأكثر تسديدًا برصيد 5 تسديدات بينهم 4 على المرمى، كما أنه الأكثر تدخلًا على الكرة بـ4 مرات.

ولفتت شبكة الإحصائيات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محمد فوزير هو الأكثر ربحًا للالتحامات بـ11 التحامًا، وقام بـ3 مراوغات ناجحة من أصل 7، ومنحته أعلى تقييم في المباراة بـ9.8 درجات.