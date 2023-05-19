محمد فوزير يقود التشكيل المثالي للجولة الـ27

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خطف النجم المغربي محمد فوزير الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ليُزين التشكيل المثالي للجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.
وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين والتشكيلة المثالية للجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ومنحت محمد فوزير أعلى تقييم بـ9.8 درجات بعد تألقه وتسجيله لهاتريك في شباك ضمك.
وجاء في المركز الثاني خلف محمد فوزير، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، التونسي سعد بقير، حيث حصل على تقييم 8.8 درجات، بعد تسجيله ثنائية قادت فريقه للفوز على الاتفاق بنتيجة 2\1، ليحصد ثلاث نقاط هامة.
وحصل 3 لاعبين على ثالث أعلى تقييم في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي بـ8.3 درجات، وهم؛ نجم التعاون، الباراغواياني أليخاندرو روميرو “كاكو”، نجم الرائد، كريم البركاوي، ونجم الفتح، فراس البريكان.
وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، مروان الحيدري، وفي الدفاع؛ علي العوجامي “النصر”، عون السلولي “التعاون”، وعبدالله الحافظ “الوحدة”.
ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي كل من؛ ثنائي التعاون، أشرف المهديوي وكاكو، سعد بقير “أبها”، بيدرو يوجينيو “العدالة”، فراس البريكان “الفتح”، بالإضافة إلى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، كريم البركاوي ومحمد فوزير.