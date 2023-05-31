محمد نور يُقدم كأس دوري روشن استعدادًا لتتويج الاتحاد

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قدم محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق كأس دوري روشن السعودي للمحترفين في ملعب الجوهرة المشعة، وذلك استعدادًا لمواجهة الطائي في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن.
وسيحتفل لاعبو العميد مع جماهيرهم بلقب الدوري بعد نهاية مباراة الطائي، حيث فاز نمر جدة باللقب بعد الفوز على الفيحاء يوم السبت الماضي بثلاثية دون رد في الجولة الـ29 والأخيرة.
أسطورة #الاتحاد يقدم ذهب الدوري🏆
#الاتحاد_الطائي | #SSC pic.twitter.com/N7aA3igtWa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 31, 2023