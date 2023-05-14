Icon

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي Icon راكب يحاول تهريب 14 سبيكة ذهبية بالهند Icon مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا Icon تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية Icon خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% Icon أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية Icon دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل Icon تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات Icon خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر Icon جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يوجد نقص مخيف في الفحوصات الطبية اللازمة

مخاوف صحية في أمريكا بسبب تدفق المهاجرين 

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
مخاوف صحية في أمريكا بسبب تدفق المهاجرين 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

خططت إدارة بايدن للإفراج عن المهاجرين في مراكز الاحتجاز عندما وصلوا إلى السعة القصوى، لكن رفع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس دعوى قضائية بشأن الخطة، واستأنفت وزارة العدل قرار قاضٍ في فلوريدا بمنع خطة إدارة بايدن للبدء في إطلاق سراح المهاجرين في المجتمع.

كان من المقرر إطلاق الإفراج المشروط الذي اقترحه بايدن عندما تصل سعة مراكز الاحتجاز إلى 125%، أو عندما توقف السلطات 7000 مهاجر على طول الحدود في يوم واحد، وتم إيقاف هذه الخطة عندما وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تي كينت ويذيريل، المعين من قبل دونالد ترامب، على حجة إدارة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

قد يهمّك أيضاً
اتحاد السيارات يعلن تفاصيل رالي تبوك نيوم

اتحاد السيارات يعلن تفاصيل رالي تبوك نيوم

الزمالك يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بشق الأنفس

الزمالك يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بشق الأنفس

اندلاع مخاوف صحية في أمريكا بسبب تدفق المهاجرين 

قد يهمّك أيضاً
رقم مميز لمباراة الاتحاد وأبها

رقم مميز لمباراة الاتحاد وأبها

طريقتان أمام مانشستر سيتي لحسم البريميرليغ

طريقتان أمام مانشستر سيتي لحسم البريميرليغ

ممارسة الحيل والألعاب

وقالت: يواصل المسؤولون المنتخبون الجمهوريون ممارسة الألعاب هنا، إنهم لا يريدون حل هذه المشكلة، إنهم يريدون استخدامه مرة أخرى كأداة في حملتهم الانتخابية.

وقالت وزارة العدل إن القرار يمكن أن يطغى على الحدود ويزيد من مخاطر الصحة والسلامة الخطيرة على غير المواطنين ومسؤولي الهجرة، وفي الوقت نفسه، أظهرت صور جديدة مئات المهاجرين الذين اعتقلتهم دورية الحدود أثناء عبورهم بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.

تفعيل البند 42

وسمح البند 42 للسلطات باستخدام قانون الصحة العامة لطرد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بسرعة، وحرمانهم من الحق في طلب اللجوء، وقام المسؤولون الأمريكيون بإبعاد أكثر من 2.8 مليون مهاجر بموجب هذا الأمر.

ومن المفترض أن هذا البند يحد من طرد طالبي اللجوء ببساطة لكنه أيضًا يضيف عواقب أكثر صرامة على أولئك الذين لا يمرون عبر قنوات الهجرة الرسمية، ولن يُسمح للمهاجرين الذين يتم ضبطهم أثناء عبورهم بشكل غير قانوني بالعودة لمدة خمس سنوات ويمكن أن يواجهوا محاكمة جنائية إذا فعلوا ذلك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند
غرائب

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند

غرائب
سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين
السعودية اليوم

سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد...

السعودية اليوم
تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على دعم حساب المواطن
السعودية اليوم

تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على...

السعودية اليوم
3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة فوربس
آخر الاخبار

3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة...

آخر الاخبار
تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس...

السعودية اليوم
غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي
آخر الاخبار

غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد...

آخر الاخبار
خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة
العالم

خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب...

العالم
عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق
السعودية اليوم

عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق

السعودية اليوم