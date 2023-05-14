مخاوف صحية في أمريكا بسبب تدفق المهاجرين 

خططت إدارة بايدن للإفراج عن المهاجرين في مراكز الاحتجاز عندما وصلوا إلى السعة القصوى، لكن رفع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس دعوى قضائية بشأن الخطة، واستأنفت وزارة العدل قرار قاضٍ في فلوريدا بمنع خطة إدارة بايدن للبدء في إطلاق سراح المهاجرين في المجتمع.

كان من المقرر إطلاق الإفراج المشروط الذي اقترحه بايدن عندما تصل سعة مراكز الاحتجاز إلى 125%، أو عندما توقف السلطات 7000 مهاجر على طول الحدود في يوم واحد، وتم إيقاف هذه الخطة عندما وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تي كينت ويذيريل، المعين من قبل دونالد ترامب، على حجة إدارة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

ممارسة الحيل والألعاب

وقالت: يواصل المسؤولون المنتخبون الجمهوريون ممارسة الألعاب هنا، إنهم لا يريدون حل هذه المشكلة، إنهم يريدون استخدامه مرة أخرى كأداة في حملتهم الانتخابية.

وقالت وزارة العدل إن القرار يمكن أن يطغى على الحدود ويزيد من مخاطر الصحة والسلامة الخطيرة على غير المواطنين ومسؤولي الهجرة، وفي الوقت نفسه، أظهرت صور جديدة مئات المهاجرين الذين اعتقلتهم دورية الحدود أثناء عبورهم بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.

تفعيل البند 42

وسمح البند 42 للسلطات باستخدام قانون الصحة العامة لطرد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بسرعة، وحرمانهم من الحق في طلب اللجوء، وقام المسؤولون الأمريكيون بإبعاد أكثر من 2.8 مليون مهاجر بموجب هذا الأمر.

ومن المفترض أن هذا البند يحد من طرد طالبي اللجوء ببساطة لكنه أيضًا يضيف عواقب أكثر صرامة على أولئك الذين لا يمرون عبر قنوات الهجرة الرسمية، ولن يُسمح للمهاجرين الذين يتم ضبطهم أثناء عبورهم بشكل غير قانوني بالعودة لمدة خمس سنوات ويمكن أن يواجهوا محاكمة جنائية إذا فعلوا ذلك.