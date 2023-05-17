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إحدى تبعات التغير المناخي

مخاوف من انتقال فيروس يضرب مواشي أوروبا إلى البشر

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
مخاوف من انتقال فيروس يضرب مواشي أوروبا إلى البشر
المواطن - فريق التحرير

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تم تسجيل حالات إصابة بمرض النزف الوبائي، الذي قد يكون قاتلًا للماشية، لأول مرة في أوروبا، وذلك مع وصول حشرات من نوع البراغيش المسؤولة عن نقله، وسببه التغير المناخي بحسب وكالة أنسيس الصحية الفرنسية.

وقد تم رصد الحالات الأولى بأوروبا لهذا المرض الفيروسي، في خريف عام 2022 بجزيرة سردينيا الإيطالية، ثم في جزيرة صقلية، ومن ثم ظهرت بؤر وبائية أخرى جنوبي إسبانيا.

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تحذير من العلماء

ويحذر العلماء والخبراء الأوروبيون من أن المرض الذي كان قبل سنوات لا يمكن حتى تخيل وصوله لأوروبا، قد بات واقعًا بسبب تغير المناخ، الذي يسمح للبراغيش الناقلة للعدوى بالبقاء على قيد الحياة في البيئة الأوروبية الآن.

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المرض الفتاك يؤدي لإصابة المواشي بالحمى وفقدان للشهية وحالات عرج وضيق في التنفس ويكون قاتلاً أحياناً.

مخاوف من احتمالية انتشار فيروس يضرب مواشي أوروبا للإنسان

مخاوف من انتقاله للبشر

ويحذر خبراء بيئيون من أن استيطان هذه البراغيش في مناطق واسعة حول العالم، قد يقود مستقبلًا لنشر هذا الوباء بين البشر وليس فقط المواشي عبر أنواع حشرات مشابهة أو متحورة منها.

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، فإن الآثار المترتبة على التغيرات المناخية لا تقتصر على اضطراب ظواهر الطبيعة كارتفاع درجات الحرارة والجفاف وانحسار المياه العذبة وذوبان الجليد، بل أيضًا يؤدي ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق لانتشار حشرات البراغيش في دليل واضح على أن البيئة النهرية بايطاليا التي سجلت لأول مرة هذا النوع من الحشرات، وتلتها فرنسا قد تعرضت لانهيار في النظام الايكولوجي ودخول أنواع غير مستوطنة من الحشرات تعرف بالأنواع المجتاحة أو الغازية للبيئة.

مخاوف من احتمالية انتشار فيروس يضرب مواشي أوروبا للإنسان

ما هي البراغيش؟

الذباب الصغير أو كما يعرف بالبراغيش، حشرات اكتُشفت لأول مرة في أمريكا عام 1955 ويتعدى الأمر مسألة إصابة المواشي وتحديدًا الأبقار لتطال الإصابات البشر.

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