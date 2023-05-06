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تم إحالتهم إلى الجهات المختصة

مداهمات أمنية تطيح بـ6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في الشرقية

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
مداهمات أمنية تطيح بـ6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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واصلت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية جهودها الميدانية، حيث تم القبض على 6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة.

وأظهر مقطع فيديو جهود دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، حيث قبضت رجالها على 3 مواطنين بحوزتهم عدد من السجائر تحتوي على مادة الحشيش المخدر، وسيتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

تفاصيل الضبط

كما تم ضبط أحد الأشخاص من خلال إحدى نقاط الضبط الأمني، وبحوزته حبتي من الإمفيتامين المخدر وأداة لتعاطي مادة الشبو، وسيتم إحالته إلى جهة الاختصاص.

وتم ضبط أحد الأشخاص تبين بأنه مطلوب لدى مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية.

كما تم التحفظ على شخص بحوزته 325 حبة مخدرة، فضلًا عن القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته قطعة من الحشيش وسلاح ومبلغ مالي، وتم إحالته لجهة الاختصاص.

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