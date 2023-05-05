مدرب أوراوا: ندرك خطورة وقيمة الهلال

أكد المدير الفني لفريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، البولندي ماتشي سكورزا، على قوة الهلال، مشددًا على أنه ينتظر الأفضل من لاعبيه في مواجهة الغد.

سكورزا يشيد بالهلال

وتحدث مدرب أوراوا على المباراة المرتقبة، قائلًا: “ندرك خطورة وقيمة الهلال ونسعى في مواجهة الغد؛ للحفاظ على مكتسبات مباراة الذهاب”.

وواصل المدرب البولندي تصريحاته قائلًا: “اللاعبون يعرفون الرسالة أن مباراة الذهاب لا تعني حسمنا اللقب، ولذا نتوقع منهم تقديم أفضل ما لديهم غدًا”.

وبشأن مشاركة المهاجم المخضرم شينزو كوروكي في مواجهة الغد، قال سكورزا: “مشاركته ستكون بحسب جاهزيته وحاجتي له في المباراة”.

أوراوا في مواجهة الهلال

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في الرياض قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويحتاج الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، لحصد لقب دوري أبطال آسيا، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح، فيما يأمل الفريق الياباني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.