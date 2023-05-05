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قبل نهائي دوري الأبطال

مدرب أوراوا: ندرك خطورة وقيمة الهلال

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
مدرب أوراوا: ندرك خطورة وقيمة الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني لفريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، البولندي ماتشي سكورزا، على قوة الهلال، مشددًا على أنه ينتظر الأفضل من لاعبيه في مواجهة الغد.

سكورزا يشيد بالهلال

وتحدث مدرب أوراوا على المباراة المرتقبة، قائلًا: “ندرك خطورة وقيمة الهلال ونسعى في مواجهة الغد؛ للحفاظ على مكتسبات مباراة الذهاب”.

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وواصل المدرب البولندي تصريحاته قائلًا: “اللاعبون يعرفون الرسالة أن مباراة الذهاب لا تعني حسمنا اللقب، ولذا نتوقع منهم تقديم أفضل ما لديهم غدًا”.

وبشأن مشاركة المهاجم المخضرم شينزو كوروكي في مواجهة الغد، قال سكورزا: “مشاركته ستكون بحسب جاهزيته وحاجتي له في المباراة”.

مدرب اوراوا سكورزا
سكورزا – المصدر @aawsat_spt

أوراوا في مواجهة الهلال

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في الرياض قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

الهلال وأوراوا - أوراوا والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

ويحتاج الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، لحصد لقب دوري أبطال آسيا، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح، فيما يأمل الفريق الياباني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.

الهلال ضد أوراوا في دوري أبطال آسيا
جانب من مباراة الفريقين – المصدر @Alhilal_FC

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